¿Samantha Batallanos nuevamente enamorada? Modelo sorprende con misteriosa publicación

12/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras pasar una tormentosa relación con Jonathan Maicelo y presentarse en distintos programas televisivos confesando que se encuentra feliz de haber terminado con el boxeador peruano, esta vez Samantha Batallanos sorprendió a todos con una misteriosa publicación en sus redes sociales, que dejaría entrever cómo es su situación sentimental en la actualidad.

¿Encontró un nuevo amor?

La modelo peruana se mostró muy romántica en su cuenta de Instagram y subió una historia que indicaría que está nuevamente enamorada y que una persona nueva logró conquistar su corazón. Esta no sería la primera vez que comparte frases románticas que deja conmocionado a más de uno de sus seguidores.

"Me debes un beso por cada día sin vernos", se lee en la descripción de la imagen subida en las redes sociales de la exreina de belleza, acompañada de una canción romántica acorde con la situación.

Samantha Batallanos sorprende con mensajes románticos.

¿Debutará como actriz cómica?

Otras de las sorpresas que giran en torno a la modelo peruana es que Ernesto Pimentel dejó entrever la posibilidad de que pase a formar parte de su elenco en 'El Reventonazo de la Chola'.

Según contó el personaje de la 'Chola Chabuca', ya ha tenido conversaciones con Batallanos, asegurando que tiene un gran talento para la comicidad y con ello podría destacar sobre el resto de sus compañeros.

"Estamos en conversaciones con Samantha para que se sume al programa, es una chica bella y también tiene talento para la comicidad. Considero que tiene un gran potencial para destacar junto a todos los chicos y también aprender con los más experimentos. Seguramente en los próximos días tendremos buenas noticias", comentó Pimentel.

Sobre su pasado con Maicelo

Samantha Batallanos no dudó en dejar en claro que ya olvidó a su expareja Jonathan Maicelo, que calificó como su momento más humilde porque estaba cegada de amor y espera que ya no la sigan vinculando sentimentalmente.

"Mi momento humilde. Estaba cegada. Ahora yo no lo entiendo, le pregunto a mis amigos, ¿no me podían decir algo?", expresó la modelo de forma irónica en una entrevista con Magaly Medina.

También aseguró que no le guarda rencor a Maicelo y mencionó que no tiene intención de mandarlo tras las rejas, a pesar de haber presentado una denuncia de agresión física y psicológica en su contra.

"¿Tú quieres que Maicelo termine en la cárcel?, le preguntó el reportero. "No, para nada, igual, esto es un proceso que, si bien es cierto, se lleva de manera legal, pero no es mi intención para nada... Hay castigos iguales, pero no, el tema de la cárcel no es mi intención", señaló a +Espectáculos.

De esta manera, Samantha Batallanos vuelve a sorprender a todos tras compartir en sus redes sociales frases que dejarían entrever que se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.