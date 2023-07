Azucena Calvay se retira de los escenarios a poco tiempo de dar a luz: "En octubre volvemos con fuerza"

Azucena Calvay anunció que se retira de los escenarios debido a que se encuentra próxima a dar a luz. La cantante mencionó que su ausencia sería por un tiempo aproximado de 2 meses.

Tras la sorpresiva noticia de su embarazo, la cantante de cumbia ha recibido muchos saludos y buenos deseos por parte de sus seguidores y de otros artistas del mundo de la cumbia peruana.

En comunicación con un medio local, Azucena Calvay anunció que se retira de los escenarios por un tiempo limitado para dedicarse exclusivamente a la crianza en los primeros meses de vida de su futuro bebé.

"En realidad me voy a dar un tiempo, no voy a estar en los escenarios por 2 meses", dijo para El Popular.

Asimismo, la artista peruana afirmó que aprovechará dicho tiempo para crear nuevas piezas musicales, debido a que indica que los asistentes a sus eventos le piden "un montón".

En esa misma línea, Azucena Calvay indicó que tendrá un "concierto de despedida" que se realizará el 29 de julio en un conocido recinto de Lima. Además, recalcó que su ausencia solo será física debido a que trabajará en la producción de nuevos temas.

Finalmente la intérprete de 'Sentada en un bar' dijo que su retorno a los shows será en el mes de Octubre, agradeciendo a sus fanáticos por la preferencia.

Tras revelar su dulce espera, Azucena Calvay aseguró que su embarazo ocurrió antes de alcanzar la fama. Además, explicó por qué decidió mantener en secreto esta noticia.

"Es un varoncito... Por él decidí formar mi orquesta, desarrollarme como solista... Mucha gente me cuestiona y me dice '¿por qué ahora?', pero mi bebé fue concebido mucho antes del inicio de mi carrera. [...] No lo comentaba porque a veces la gente, no todos, son un poco malos y quería evitar eso", afirmó la cantante.