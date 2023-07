Sheyla Rojas se arrepiente de cirugías: "Me siento mal, me dejé convencer por el canje"

La modelo Sheyla Rojas reveló, durante un programa de televisión, que se encuentra arrepentida de haberse realizado cirugías que en muchas ocasiones no necesitó pero aceptó por el canje.

En la última edición del programa del programa ''Mande Quien Mande'', la popular 'Shey Shey' reconoció que se realizó cierto tipo de 'retoques', los cuales consideró como un exceso debido a su inexperiencia.

"Me siento mal, me hice cositas que no debía y lo vuelvo a recordar, a veces el exceso a hacerte cosas y procedimientos te puede jugar una mala pasada. Yo empecé a los 29 a hacerme cositas, inició diciendo.