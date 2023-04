Leslie Shaw revela que "quisieron comprar su alma" para alcanzar la fama mundial

30/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw confesó en una reciente entrevista para el programa de YouTube "Tercer Ojo Podcast" que en Estados Unidos le ofrecieron diversos contratos que le llamaron la atención, uno de ellos le pedían muchas cosas extrañas, pero también le ofrecían impresionantes ganancias; sin embargo, ella se asustó y no aceptó.

La confesión de Leslie Shaw

Hay quienes hacen lo que sea para adquirir fama y dinero, pero ese no fue el caso de Leslie Shaw, quien comentó que cuando estaba viviendo en Miami, le llegaron todo tipo de propuestas como contratos extraños, donde le hicieron diferentes pedidos para ascender en su carrera artística.

"Me ha pasado cosas extrañas estando en Estados Unidos... contratos raros, pero es como que la misma gente de Puerto Rico, productores por ahí... los contratos parecen que quisieran comprarme el alma, literal y te piden todo a cambio y te ofrecen todo también".

A pesar de ello, la cantante peruana reveló que en una ocasión que un productor le pidió firmar un contrato donde le solicitaban un porcentaje bastante llamativo y relacionado con la oscuridad de la industria musical.

"En ese sentido, recordó una propuesta donde le pedían un porcentaje de ganancias mayor al de ella. "Lo que me llamó la atención también es que uno de esos contratos es que me pedían el 66.6%....".

El conductor de "Tercer Ojo Podcast" le preguntó si no le parecía extraño ese dígito. "¿Tú crees que es de causalidad?", "Me parece muy raro, me asuste, me asuste", confesó la expareja de Mario Hart.

¿Por qué Leslie Shaw no quiere tener hijos?

En otra entrevista, Leslie Shaw habló de varias facetas de su vida y sobre la posibilidad de ser mamá. Como se sabe, la cantante está comprometida con 'El Prefe' desde octubre de 2022 y muchos consideran que sería el primer paso para formar una familia.

Sin embargo, la intérprete de la "Faldita" aseguró que no desea concebir a un bebé. "Yo no quiero tener hijos, pero sí un esposo que me soporte muchos años", dijo.

"No sé me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo (tener hijos) (...) No sé, todo, la panza, las estrías, la crianza, creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida, tal vez en mi otra vida", agregó.

Shaw finalizó la entrevista dejando en claro que no podría con la responsabilidad de cuidar de un bebé. "No solo por el físico, es todo. Traes a un ser, un alma a esta vida y no la puedes dejar ahí que se contagia de algo. Creo que se enfermaría de los nervios".

Leslie Shaw ha lanzado varios sencillos y colaboraciones con diferentes artistas, y ha logrado consolidarse como una de las artistas más populares de la música urbana en Perú.