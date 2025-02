Lady Gaga estrenó 'Abracadabra': Nueva canción forma parte de su próximo álbum 'Mayhem'

03/02/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Lady Gaga ha vuelto a capturar la atención del entretenimiento internacional. La cantante estadounidense no solo triunfó en los Grammy 2025, sino que sorprendió a sus fanáticos revelando una nueva canción. 'Abracadabra' es el nombre de su más reciente single, el cual promete hechizar a todos con sus sonidos y letras, mientras se alista para estrenar su próximo álbum, 'Mayhem'.

Lady Gaga estrenó canción y video de 'Abracadabra'

Poco después de su presentación junto a Bruno Mars, la 'madre monstruo' estrenó no solo su nuevo sencillo, sino que reveló el videoclip oficial que preparó desde hace varias semanas atrás. El tema cuenta con melodías del género dance y la música trance de los años 90, además de otros componentes sonoros que potencian una voz tenebrosa en el estribillo.

"Abracadabra, amor oh, na,na, morta oh, Ga-ga" es parte de la letra que rememora a clásicos como 'Bad Romance' y 'Judas', los cuales se popularizaron en sus respectivos álbumes, 'The Fame Monster y 'Born This Way'. De hecho, muchos de sus seguidores consideran que la pieza musical tiene la esencia de Gaga en su máximo esplendor, y que rinde tributo a sus inicios como estrella.

"La música tiene un hechizo. Y me imagino que, cuando nuestra respuesta es negativa, o cuando la gente es dura contigo en tu vida, el mundo es duro contigo. Eso es casi como un hechizo. Puedes dejarte seducir y puedes empezar a creer", mencionó Gaga sobre la canción en una entrevista para ELLE Magazine.

A esto se suma el video musical que acompaña al single, en donde Gaga enfrenta a una contraparte en una dramática escena de baile. Con guiños a clips de su repertorio, como 'Alejandro' y 'G.U.Y.', la estética lúgubre, extravagante y brutalita acompañan a una electrizante coreografía, convirtiéndo a 'Abracadabra' en toda una experiencia audiovisual.

Cantante lanzará su nuevo álbum 'Mayhem'

A través de sus redes sociales, Stefani Germanotta (nombre real de la artista), publicó un teaser que mostró ciertos alcances de su nueva era musical. En dicho video, reveló que 'Mayhem' (Caos) será el título de su séptimo disco, el cual tiene programado estrenarse el próximo 7 de marzo de 2025.

Además, los fragmentos del clip revelaron imágenes impactantes de la estética que tendrá el albúm. Con tintes oscuros y tétricos, 'Mayhem' promete traer de vuelta a la Gaga que se hizo conocida en su debut, cuyo estilo extravagante y misterioso la catapultó a la fama en 2008.

Fue así que Lady Gaga estrenó su nueva canción 'Abracadabra'. El nuevo sencillo cuenta con un impactante video musical, cuyos visuales dan muestra de lo que será su próximo disco.