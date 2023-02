Bad Bunny sorprende a fans por el Día de San Valentín y estrena videoclip oficial de "Ojitos lindos"

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo hizo de nuevo. El cantante puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, más conocido como 'Bad Bunny', volvió a sorprender a sus fans. Esta vez por el Día de San Valentín. Y es que por fin lanzó el videoclip oficial de "Ojitos Lindos", la canción número 12 de su último disco, "Un Verano Sin Ti", y que ha tenido buena acogida.

El material audiovisual del tema, en donde también colabora la banda colombiana Bomba Estéreo, hace explícito a quién está dedicada y quién fue inspiración para dicha composición musical.

El video muestra al Conejo Malo como protagonista saliendo con diferentes mujeres. Sin embargo, esta situación acentúa un vacío emocional pues ninguna compañía le satisface. Al término de una de esas salidas, sufre un aparatoso accidente en automóvil y es trasladado a un hospital.

Una vez internado en el establecimiento de salud, recibe la visita de su perrita Sansa, un can de raza Beagle. Es en este momento donde el artista se siente realmente feliz y desaparece el malestar emocional que lo aquejaba. De esta manera, deja en evidencia a quién está dedicada la canción.

Cabe precisar que la historia de este videoclip fue creada por el mismo Bad Bunny, y fue dirigido por Stillz, quien es el fotógrafo detrás de varios videos del músico.

Bad Bunny ya había señalado cómo escribió "Ojitos lindos". Fue en una transmisión vía redes sociales con sus fans que dijo: "Esta canción me llega al fondo de mi corazón. Es la primera canción que hago con sentimiento hacia alguien. Y, al final del día, me hace pensar en mi perrita Sansa (...). Los ojos más lindos que he visto son los de Sansa, son los más lindos".

Recordemos que "Ojitos lindos" fue catalogada por la revista especializada Billboard como una de las mejores canciones de "Un verano sin ti", llegando a ocupar el puesto 26 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Además, ha encabezado los rankings de diferentes países de la región, incluido nuestro país.

Mira el videoclip