¡Era su sueño! 'Doña Peta' reveló que deseaba que Paolo Guerrero y Alondra García se casaran

13/02/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Lo contó todo! La madre de Paolo Guerrero, Petronila Gonzáles reveló que anhelaba que su hijo se casara con Alondra García Miró luego de su ruptura hace unos años.

En ese sentido, 'Doña Peta' indicó que aún mantiene comunicación con García Miró y aseveró que la "quiero bastante", a pesar del termino de su relación con el goleador histórico de la Selección Peruana de Fútbol.

De acuerdo a ello, la mamá del 'Depredador' aseguró que la exchica reality no le hizo nada y que ya es tema de ambos el haberse separado después de mantener su noviazgo durante mucho tiempo.

"Nos llamamos, porque ella me quiere mucho. Yo la quiero bastante, ella se ganó mi cariño. Ha sido una buena mujer, pero puedo quererla yo y eso es ya de ambos (...) Sí. ¿Qué cosa me ha hecho a mí? Esos son problemas de ellos, cosas que yo no hablo. Ella es una buena chica", declaró para un medio local.

Asimismo, habló sobre la nueva pareja del '9' de Racing Club de Argentina, la brasileña, Ana Paula Consorte, confirmando los rumores de que se encontraba embarazada.

"El hombre propone y la mujer dispone, yo no puedo estar detrás de él ya. Yo me siento recontra orgullosa de todos mis hijos. Siempre el ejemplo de la madre es lo que agarran los hijos, todos se sacan la camisa para darle al amigo. Pero tengo 20 nietos, ah verdad, ya se viene el 21″, apuntó.

Por último, agradeció la oportunidad de contar con un nieto más y dijo que por su entorno, "da la vida".

"Es una bendición de Dios para todos los hogares, una criatura es una bendición. Ellos me ruegan mis nietos para que yo les dé un abrazo, con eso te digo todo. Doy la vida por toda mi familia", finalizó.