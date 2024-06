¡Bombazo! Jefferson Farfán estaría trabajando en nuevo proyecto laboral con Paolo Guerrero

25/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán ha captado toda la atención de los medios luego de revelar su incursión en el ámbito empresarial. A pesar de los intentos de los medios por obtener información sobre el centro comercial del exjugador de fútbol, este ha optado por no comentar sobre su nuevo negocio. No obstante, ha compartido algunos aspectos de un proyecto laboral en el que está involucrado junto a Paolo Guerrero. A continuación, te explicamos de qué se trata este proyecto.

¿Farfán y Guerrero en nuevo proyecto?

En una entrevista reveladora con Jesús Alzamora en su podcast 'La Lengua', Jefferson Farfán y Roberto Guizasola discutieron sobre su éxito con 'Enfocados' y la posibilidad de sumar a un nuevo integrante al equipo.

Durante la charla, Jefferson Farfán sorprendió al confesar sus planes de colaboración empresarial con Paolo Guerrero, proponiendo que el capitán de la selección peruana se una como tercer conductor en 'Enfocados'.

"Seríamos los tres mosqueteros. Quiero hacerlo. Sería muy lindo. El público no conoce mucho a Paolo", indicó la 'Foquita'. Sus palabras dejaron en shock a Jesús Alzamora.

Éxito y ganancias del podcast 'Enfocados'

El programa 'Enfocados' ha alcanzado un gran éxito tanto en términos de suscriptores como en los ingresos generados a través de su canal de YouTube.

Según una investigación realizada por el programa 'América hoy' y los datos de SocialBlade, se estima que Jefferson Farfán está generando mensualmente entre 331 y 5,000 dólares por la monetización de su canal. Esto equivale a un ingreso anual promedio de aproximadamente 63,000 dólares.

¿'Enfocados' en la televisión?

Jefferson Farfán, al hablar con Edson Dávila, discutió la posibilidad de llevar su podcast 'Enfocados' a la televisión. El exfutbolista de la selección peruana, conocido por su programa en YouTube junto a Roberto Guizasola, no descarta la idea de incursionar en la pantalla chica.

Durante la conversación, Edson Dávila planteó la pregunta crucial a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola: " ¿Aceptarían la propuesta de un canal de televisión para llevar su podcast a la pantalla? ".

Inicialmente, Roberto Guizasola fue claro al responder: " No ". Sin embargo, Jefferson Farfán insinuó que podría considerar la posibilidad en el futuro, destacando que están preparándose paso a paso. "Recién lo estamos preparando, paso a paso. No es que no arriesgue, sino que paso a paso", añadió la 'Foquita'.

Jefferson Farfán también elogió a Edson Dávila por su desempeño como conductor de televisión, mientras expresaba que ese rol no es lo suyo, sino más bien lo de el popular 'Giselo'.

Jefferson Farfán continúa explorando nuevas facetas en su carrera postfutbolística, desde su incursión en los negocios hasta su potencial paso a la televisión con 'Enfocados'. Con proyectos ambiciosos en marcha y la colaboración con Paolo Guerrero en el futuro, el exjugador sigue demostrando su versatilidad y ambición en el ámbito empresarial y mediático.