Selección Peruana: La TERRIBLE BAJA que tendrá Jorge Fossati en el partido contra Canadá

La Selección Peruana enfrenta hoy, 25 de junio, a Canadá por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. Sin embargo, en medio de toda la expectativa, se conoció que Jorge Fossati tendrá una terrible baja en el equipo nacional ¿De quién se trata?

Perú necesita sumar una victoria para continuar vigente en la competencia internacional. Por tal motivo, era sumamente importante que el popular 'Nonno' cuente con todos sus jugadores, sin excepción, luego de que Renato Tapia abandonara el barco horas antes de partir a Estados Unidos.

Es así que, de acuerdo al periodista de diario 'Libero', Gustavo Peralta, Luis Advíncula no jugaría ante la Selección Canadiense a pesar de que Fossati afirmó que nadie se encontraba descartado para este importante partido.

Asimismo, detalló que el 'Rayo' no realizó trabajos de campo, situación confirmaría aún más su ausencia.

"Luis Advíncula no hace trabajos en campo. A pesar de lo indicado temprano por Jorge Fossati al no descartarlo, 'Lucho' no estará mañana ante Canadá", escribió en su cuenta oficial de X, antes Twitter.