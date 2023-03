Jessica Newton deja atrás su enemistad con Magaly Medina y asiste al velorio de su padre

Jessica Newton y Magaly Medina rompieron su amistad en febrero de 2022, luego de unas fuertes críticas que la periodista lanzó contra Deyvis Orosco. Sin embargo, la exreina de belleza dejó atrás su enemistad con la 'Urraca' y sorprendió a más de uno tras asistir al velorio de su padre, Luis Medina, quien falleció la mañana del pasado jueves 23 de marzo.

Jessica Newton demostró que hay que estar en las buenas y malas con las personas que en algún momento tuvieron algún tipo de relación con ella. Laexreina de belleza asistió al velorio del padre de Magaly Medina, a pocas horas de dar cristiana sepultura a los restos de Luis Medina.

En imágenes difundidas por el diario Trome, se observa a la directora del Miss Perú llegando al velorio de Luis Medina al promediar las 11:20 de la mañana. Newton llegó acompañada de su esposo para darle el pésame a la conductora de "Magaly Tv, La Firme" y a sus familiares, quienes estaban desconsolados por la partida del suboficial en retiro de la Policía Nacional del Perú.

En 2022, Jessica Newton dijo que Magaly Medina no sabía diferenciar entre la amistad y el trabajo. Ante ello, la popular 'Urraca' dejó en claro que se considera periodista antes que amiga. Y ese fue el fin de una amistad.

Fiel a su estilo, Magaly Medina continuó revelando detalles desconocidos de la exreina de belleza. Sorprendió al revelar que antes de iniciar su amistad con Jessica Newton, muchas personas le advirtieron que no se acerque a ella, ya que todo iba a acabar mal.

"A mí todo el mundo me advirtió que no me hiciera amiga de ella, es cierto, mucha gente me lo dijo, no voy a decir nombre porque se acaba el mundo. Hay unos que fueron brujos", expresó la popular 'Urraca'.