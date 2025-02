¿César BK llega a Kick? Cantante sorprende y admite que le gustaría ser streamer: "Me encantaría"

Para nadie es un secreto que el cantante César BK se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera luego de haber sido parte de la última edición de Los Premios Lo Nuestro llevado a cabo en el Kaseya Center de Miami.

El evento, que fue conducido por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía, contó con la presencia del intérprete nacional y con los tres rostros más representativos del Grupo 5. Ambos sorprendieron con sus extravagantes looks y con la chance de codearse con lo mejor de lo mejor en la música latinoamericana.

Por ello, César BK visitó los estudios de Exitosa este martes 25 de febrero para sostener una extensa charla con Ricardo Rondón en el programa 'Contra el tráfico'. Durante esta entrevista, el artista habló de todo un poco y de paso respondió sobre si se animaría a incursionar con más fuerza en las plataformas de transmisión como es la tendencia en la actualidad.

Como se recuerda, hoy en día más de un personaje ligado al mundo artístico se dedica a crear contenido en plataformas como YouTube, Twich o Kick. En tal sentido, Rondón le consultó directamente a su invitado sobre si le gustaría incursionar en este última plataforma.

César Bk no tuvo problemas en señalar que le gustaría, pero que no es del todo bueno para realizar transmisiones en vivo. Adicional a ello, indicó que su equipo de trabajo le recomendó seguir metido de lleno en su carrera musical donde por ahora viene ascenso.

"Me encantaría, pero el tema está en que no soy muy bueno haciendo directos porque soy de las personas que habla y luego piensa lo que dijo. A parte, mi equipo me ha recomendado enfocarme un poco más y seguir mostrando mi carrera musical. Yo no respeto mucho eso, pero ya les hago caso", indicó.