Chris Soifer le rogaba a Christian Cueva dejar a su familia para viajar a México, según Jeyci

El polémico futbolista peruano, Christian Cueva, se encuentra nuevamente bajo los reflectores mediáticos debido a nuevas revelaciones sobre su vida amorosa. Esta vez, Jeyci Pérez, expareja de Chris Soifer, afirmó que la hermana de la reconocida Michelle Soifer, tuvo un romance con el popular 'Aladino' mientras este mantenía una relación con Pamela López.

La conductora de televisión, Pamela López, confirmó haber mantenido conversaciones con Magaly Medina donde reveló que Christian Cueva tuvo más de un romance mientras estaban juntos. Este hecho añade más polémica a la historia, implicando directamente a Chris Soifer en la trama amorosa del futbolista.

En el año 2019, durante la participación de Chris Soifer en el programa 'El valor de la verdad', se le cuestionó sobre un presunto affaire con Christian Cueva. Aunque no llegó a responder debido a que uno de sus acompañantes presionó el botón rojo, este evento marcó el inicio de las especulaciones sobre su relación con el futbolista.

La expareja de Chris Soifer, Jeyci Pérez, sorprendió a todos al revelar que descubrió el romance entre Chris Soifer y Christian Cueva en julio del 2019.

Jeyci Pérez afirmó haber hackeado el WhatsApp de Chris Soifer y haber encontrado pruebas contundentes de la infidelidad. Además, mencionó que la hermana de la reconocida Michelle Soifer incluso planeaba mudarse a México con Christian Cueva.

"Yo me entero de la infidelidad de Cueva y Chris en julio del 2019. Le hackeamos su WhatsApp y cuando yo le encaré, ella no supo explicarme y me mintió. Este sujeto incluso le dijo para irse a vivir a México. Fue ahí que me comuniqué con Pamela López para enseñarle todo esto, y ahí recién ella encaró a su pareja", expresó Jeyci Pérez.