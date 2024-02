¡Saca la artillería! Magaly anuncia bomba para el lunes en su programa, ¿estará Pamela López en el set?

El escenario del espectáculo peruano se encuentra en plena ebullición con un nuevo capítulo del tan conocido "Chollywood". Desde el retorno triunfal de Magaly Medina a la televisión, los reflectores no han dejado de enfocar cada detalle de las vidas de las celebridades peruanas. En esta ocasión, la "Urraca" destapó una nueva infidelidad, esta vez del popular 'nariz más chinguenguenchona', lo que ha llevado a todos los focos a apuntar hacia Pamela Franco.

La exintegrante de "Alma Bella" habría sido señalada de traicionar al cantante con Christian Cueva, y una serie de pruebas comprometedoras están saliendo a la luz. Para el lunes, Pamela Franco ha prometido contar su verdad en "Mande quien Mande", y Magaly Medina no se queda atrás, preparando una bomba que podría incluir la presencia de Pamela López en su set.

El reciente escándalo de infidelidad de su expareja ha desatado el caos en el mundo del espectáculo. A pesar de las acusaciones contra el cantante, parece que esta vez saldrá ileso de las repercusiones de su traición, ya que se ha revelado que su expareja, Pamela Franco, también habría sido infiel con Christian Cueva.

Aunque los rumores sobre este romance clandestino se remontan a 2018, fue recién hace unos días que Pamela López pudo obtener pruebas contundentes. Tras publicar un mensaje en redes sociales acusando directamente a Pamela Franco, las evidencias comenzaron a llegar rápidamente.

"La veía discutir por teléfono [...] Yo la he visto llorar por la situación porque creo que no la trataba muy bien [...] Yo creo que ya se estaban distanciando [...] Me dijo: 'Me acaban de enviar una foto de él con una chica besándose', y es ahí donde ella se empieza a desilusionar", dijo una excompañera de trabajo de Franco Viera.