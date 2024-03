¿Christian Cueva y Pamela López están juntos en Barcelona? Esto es lo que se sabe

Pamela López arribó a Barcelona luego de haber disfrutado de unas cortas vacaciones en Francia junto a una amiga muy cercana. Sin embargo, lo que llama la atención de esta situación es que su expareja, Christian Cueva, también está en la misma ciudad ¿Se reencontrarán?

Durante la última edición de un conocido programa de espectáculos, el conductor encargado afirmó que la aún esposa del volante peruano se encontraba en la ciudad española como parte de su visita a Europa.

Sin embargo, hizo hincapié en que son esos momentos los que la empresaria no publica debido a que estaría pensando en reconciliarse con el futbolista, pese a que este confesó haberla engañado con más de una figura femenina de la farándula.

"La Pamela López ha estado dándose unas vueltas por Barcelona, ¿habrá estado realizando compras? (...) Del francés al catalán, será una hora en avión, te puedes ir en tren para que no te vea nadie. Llegó a Barcelona, ¿eso no lo publicas no? Eso no lo publicas", dijo durante el programa.