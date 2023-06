Christian Cueva: futbolista celebra 11 años de relación con Pamela López

Tal parece que Christian Cueva ha dejado de lado los escándalos y se ha dedicado a fortalecer el matrimonio que tiene actualmente con Pamela López.

Y es que el popular 'Aladino' acaba de celebrar 11 años de relación junto a su esposa y madre de sus tres hijos, quien lo sorprendió con un gran detalle.

La orgullosa esposa de Christian Cueva, compartió varias imágenes a través de sus redes sociales en las que se aprecia la romántica cena que le preparó.

Con la canción ''Mi forma de sentir'' de fondo, Pamela mostró los detalles del lugar donde pasaría su aniversario con 'Cuevita', por lo que luego ambos se mostraron muy contentos brindando a la luz de las velas y con la descripción "11 años y contado" en la foto.

Christian Cueva junto a Pamela López.

Durante el año 2019, salieron a la luz muchos rumores que señalaban a Christian Cueva de haberle sido infiel en más de una oportunidad a su esposa, lo cual fue reconocido por el mismo futbolista a través de un popular programa de ATV.

"Siento mucha cólera. Pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder asimilar estas cosas. Estoy cansado. Yo no veo televisión la verdad, pero siempre me comentan y me dicen que ha salido a hablar tal persona. De verdad yo estoy cansado", declaró Cueva muy conmovido.