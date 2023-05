Christian Nodal envía indirectas a Belinda a través de su nueva canción ''Quédate''

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

''Quédate'' es la nueva canción que acaba de estrenar el cantante mexicano y expareja de Belinda, Christian Nodal. En ella describe como un amor puede sacar a flote lo peor de una persona cuando todo se termina y quedan heridas.

Muchos de sus seguidores, sin duda, se preguntan si este nuevo ''single'' es una indirecta para la actriz de la recordada novela Cómplices al rescate debido a la letra.

''Tú sacaste la peor versión de mí / Lo más bajo que he caído fue por ti / Yo no merecía to' esto / Ni de lección pa' ser honesto'' es lo que dice la parte inicial de la canción.

Ya es tendencia

Este tema fue lanzado el pasado 28 de abril como parte de su álbum ''Foraji2'', el cual estuvo bajo la producción de JG Music y Sony Music, y fue estrenada en las plataformas de Spotify, Apple, entre otros.

Respecto al vídeo, ya cuenta con más un millón de reproducciones en YouTube, el cual fue filmado en la ciudad de Miami, Florida y dirigido por el productor Fernando Lugo, quien últimamente viene trabajando con artistas urbanos reconocidos como Daddy Yankee, Maluma, Rosalía, Bad Bunny, entre otros.

La inspiración surge de las experiencias

Nodal declaró a medios mexicanos que muchas de sus canciones están inspiradas en las experiencias de sus fans, por lo que en cada concierto suelen demostrarle que ''el amor está vivo, aun cuando está muriendo'', agregó.

Además de ello, comentó que todos hemos vivido al menos una vez en la vida una historia que nos hizo tocar fondo, sobre todo por alguien a quien amábamos tanto y que este nuevo tema es solo una probadita de lo que llegará más adelante en su álbum.

A pesar de que la relación que tuvo con Belinda culminó hace dos años, los ''nodalistas'' aún siguen vinculándolo con la actriz, por más que ella se encuentra enfocada en sus proyectos personales en el cine y la televisión.

Y la prensa de espectáculos también se mantiene a la expectativa del accionar de ambos debido a que no terminaron en buenos términos.

Próximos a ser padres

No olvidemos que, el cantante mexicano se encuentra actualmente en una relación con la rapera argentina Cazzu, con quien además espera el nacimiento de su bebé en los próximos meses, lo cual sorprendió a sus fans pues dieron la noticia en medio de una presentación de la cantante de trap.