¡Aerosmith se despide!: Banda de rock anuncia última gira tras 50 años, pero sin un miembro original

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La banda del Salón de la Fama del Rock & Roll anunció el lunes las fechas de su gira de despedida llamada "Peace Out" que comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia. La serie de espectáculos de 40 fechas, que incluye una parada en la ciudad natal de la banda, Boston, en la víspera de Año Nuevo, finalizará el 26 de enero en Montreal.

"¡No es un adiós, es PAZ FUERA!" dijo el grupo en un comunicado. "Prepárate y camina de esta manera, vas a tener el mejor espectáculo de nuestras vidas".

Un comunicado de prensa que anunciaba la gira decía: "Los fanáticos verán una de las bandas de rock estadounidenses más importantes de la historia por última vez durante esta gira final imperdible". "Todas las noches se celebrarán las cinco décadas de los éxitos innovadores de Aerosmith mientras celebran los 50 años como la mejor banda de rock de Estados Unidos".

Joey Kramer no estará en la gira de despedida

The Black Crowes también aparecerán en el cartel, mientras que el baterista de Aerosmith, Joey Kramer, no lo hará. "Si bien Joey Kramer sigue siendo un querido miembro fundador de Aerosmith, lamentablemente tomó la decisión de no asistir a las fechas de gira programadas actualmente", dijo la banda.

Kramer todavía se considera un miembro oficial de la banda, pero abandonó los espectáculos para concentrarse en su familia y su salud. El grupo dijo que "la presencia legendaria de Kramer detrás de la batería se extrañará mucho", y Perry lo llamó su hermano.

Los logros de Aerosmith

A lo largo de los años, Aerosmith, que se formó en 1970, ha recogido cuatro premios Grammy. La banda rompió fronteras al cruzar el rock y el hip-hop con su épica colaboración con Run-DMC para Walk This Way .

Aerosmith realizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2001 e incluso tuvo su propia atracción en un parque temático en 1999 en Disney World en Florida y más tarde en París con el lanzamiento de la atracción "Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith".

La banda también ha ganado cuatro premios Grammy durante una larga y condecorada carrera, ubicando ocho canciones en el Top 10 del Billboard Hot 100, incluido el éxito No. 1 "I Don' t Want to Miss a Thing" en 1998. También han tenido nueve álbumes Top 10, incluidos "Nine Lives" y "Get a Grip", los cuales llegaron al número 1.