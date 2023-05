Christian Thorsen revela el porqué no tiene esposa e hijos a sus 58 años

El famoso "Platanazo", Christian Thorsen, ha saltado a las portadas de diversos medios de comunicación en los últimos días, debido a que confesó que padece un terrible cáncer con el que viene luchando desde hace varios meses. A raíz de esto, ha salido a flote una entrevista que el actor dio al semanario "Hildebrant en sus trece', donde confesó la razón por la que no tiene hijos ni esposa.

El recordado "Raul del Prado" explicó en la entrevista del 2016, que no tiene pareja e hijos por sus traumas de la niñez pues sus padres eran muy fríos con él, y esto desencadenó que tenga problemas en sus relaciones interpersonales.

"Yo vivía enamorado de mi papá, siempre lo buscaba, pero él era un tipo muy frío, indiferente. Mi mamá por otro lado, siempre se preocupaba por mí y porque todos estemos bien, pero como de chica nunca le habían demostrado afecto, ella tampoco lo hizo con mi hermano ni conmigo. De niño necesitaba que me abrazaran, y era bien besucón", explicó.

El actor también contó que en una oportunidad se caso con una mujer a la que amaba mucho, pero que lamentablemente la relación no pudo prosperar debido a sus traumas de la niñez, y se vio obligado a divorciarse a solo dos años y medio de haber contraído matrimonio.

La boda fue en el 2008 y la mujer con la que contrajo nupcias se llama Marina Tejeda, a quien Thorsen recuerda con mucho cariño y nostalgia. Por otro lado, en aquella oportunidad expresó sus ganas de convertirse en padre.

"Marina es una gran mujer, pero yo sentía que no podía corresponderle, me sentía incapaz. Tuvieron mucho que ver los traumas de mi niñez. Pero fue maravilloso estar con ella. Fue una gran bocanada de aire para mí en un momento en que lo necesitaba. No descarto casarme de nuevo algún día, muero por tener una hijita", contó.