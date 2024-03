¡Cierra un capitulo! Yiddá Eslava deja atrás peleas con Julián Zucchi: "No estamos para perder el tiempo"

Yiddá Eslava fue portada de diversas titulares durante la última semana debido a su disputa pública con su expareja Julián Zucchi. Sin embargo, parece que la actriz ha decidido dejar todo atrás y publicó un particular mensaje en sus redes sociales.

Recordemos que aproximadamente hace una semana, la protagonista de '¿Ahora somos tres?, si mi amor', reveló que Julián le había sido infiel durante un viaje a Argentina. Tras esto vinieron una bola de declaraciones por parte de ambos, ya que el actor negaba tajantemente a haber traicionado a la madre de sus hijos.

A ello se debe sumar que, actualmente Julián Zucchi tiene un vínculo sentimental con la reportera Priscila Mateo, lo cual parecía molestar a Yiddá, pero en un último comunicado, en su cuenta de Instagram, la actriz se disculpó con la comunicadora y hasta afirmó que si todo va bien con Julián, le gustaría conocerla en el futuro.

La exparticipante de 'Combate' utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar en claro que quiere cerrar esta etapa de su vida y enfocarse completamente en sus hijos y en su nueva relación con el fotógrafo Ángel Fernández.

" Levántate. No estamos para perder el tiempo, mira que tus sueños no se cumplen solos" , escribió.

Después de una semana lanzando dardos contra Julián Zucchi y Priscila Mateo, Yiddá Eslava hizo un mea culpa y se mostró arrepentida de haber expuesto tanto el motivo de su ruptura con el actor, además de pedirle perdón a la joven con la que ahora sale.

"LO ÚLTIMO QUE DIRÉ SOBRE EL TEMA ¡ES DE GRANDES PEDIR PERDÓN! Sí existió infidelidad, pero NO FUE CON Priscila Mateo", expresó.

La actriz lamentó que muchas personas hayan malinterpretado sus palabras y dejó claro que jamás la sindicó como culpable de su separación con Julián Zucchi.

"Lo que corresponde es disculparme, públicamente, con Priscila Mateo. A pesar de que jamás fue mi intención dejar entrever que ella se metió en mi relación, ya que no es cierto y lo aclaré varias veces, debo aceptar que no se me entiende y puedo generar un malentendido", sentenció.