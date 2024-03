¡Sin roche! Priscila Mateo es vista saliendo de madrugada del edificio que comparte Julián Zucchi con sus hijos

19/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el último programa de 'Magaly TV La Firme', el 18 de marzo, se reveló un nuevo ampay que ha capturado la atención de su audiencia: La visita de la reportera del mismo programa, Priscila Mateo, al edificio que Julián Zucchi comparte con sus hijos en la madrugada.

Por más que intentó pasar desapercibida, la joven fue captada por las cámaras de Magaly Medina este fin de semana.

¿Vida de pareja?

En las imágenes se puede ver a la reportera ingresando al edificio donde reside Julián, precisamente en el día en que él se encontraba encargado del cuidado de sus hijos menores, producto de su relación con la actriz Yiddá Eslava.

Lo que más causó revuelo fue que, a altas horas de la madrugada, la cámara registró a Mateo saliendo del lugar donde se había encontrado con el exchico reality.

No obstante, lo peculiar de la situación es que el argentino no acompañó a la periodista para despedirla; en cambio, se quedó en la puerta esperando a que ella bajara junto al cuidador del edificio. Eso no le impidió mostrar una amplia sonrisa mientras observaba la escena, por más que la periodista parecía avergonzada.

Julián se defiende

Julián Zucchi utilizó sus redes sociales para afirmar que la visita de Priscila Mateo fue únicamente porque estaba preocupada por su bienestar en medio de la polémica.

Según el argentino, la visita se dio una hora después de que sus menores hijos se durmieran, por lo que Mateo no tuvo ningún tipo de contacto con ellos. Además, señaló que la reunión se dio en la sala del edifcio, mas no dentro del departamento de Zucchi.

Historia de Julián Zucchi en Instagram.

Magaly contraataca

La presentadora Magaly Medina expresó su pesar por la falta de acompañamiento de Julián Zucchi hacia su colaboradora, Priscila Mateo al salir del edificio, y criticó la exposición de la reportera en medio del escándalo mediático, mostrando su descontento al respecto.

"Me da una pena cómo la chica está tratando de taparse y él riéndose como si eso fuera un chiste, el exponer a una chica profesional, que su único tremendo error es estar sorda, ciega y muda por un hombre que seguramente le habla bonito", expresó en vivo.

En las imágenes, se puede observar cómo el argentino sonríe al verla salir del departamento, mientras que la reportera parece tratar de ocultarse.

De esta manera fue captada Priscila Mateo, reportera de "Magaly TV: La Firme", visitando el edificio que Julián Zucchi comparte con sus hijos en la madrugada.