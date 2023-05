¿Cómo conquistó Cristian Rivero a Gianella Neyra? La actriz lo reveló

La gran actriz de cine, teatro y telenovelas, Gianella Neyra, contó detalles de su vida que quizá pocos conocían, sobre todo cómo fue que su actual pareja, Cristian Rivero, la conquistó.

La relación entre ambos actores inicia aproximadamente en noviembre 2013, cuando se difundió una foto de los dos tomados de la mano en plena vía pública. Más adelante ellos confirmaron su relación, señalando que durante la novela 'LaLola' se dieron cuenta que entre ellos había química.

En entrevista con el diario Trome, la actriz confesó que Cristian Rivero la enamoró con su sentido del humor, además destacó su inteligencia y lo buena persona que es.

Cabe precisar que el también actor y conductor, es padre de su segundo hijo.

Gianella tiene actualmente dos hijos, uno de ellos producto de su primer matrimonio con Segundo Cernadas, persona con la cual mantiene una cordial relación de padres. Años más tarde, junto a Cristian Rivero, ella tuvo un segundo hijo, quien lleva el nombre de Gaetano. Debido a ello, comentó que se considera una 'mamá gallina', pues le gusta planificar muchas cosas en familia además de brindarles tiempo exclusivo a sus hijos.

''Soy mamá gallina, definitivamente. Me gusta siempre darme espacios y tiempos exclusivos con ellos. Mis mejores planes son en familia. Pero también tengo límites y trato de que sean consecuentes, claros y constantes. No son muchos límites, pero los que hay no son negociables'', comentó la actriz.