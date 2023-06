Conductores de "América Hoy" celebran el Día del Orgullo LGBT: "No están viendo un circo"

28/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el programa matutino "América Hoy", los reconocidos conductores Ethel Pozo, Janet Barboza, Valeria Piazza y Edson Dávila se unieron a las festividades del Día Internacional del Orgullo LGBT luciendo prendas llenas de color.

"América Hoy" celebra el Día del Orgullo LGBT

El ambiente del set de "América Hoy" se llenó de alegría y diversidad, mientras los conductores demostraban su apoyo a la comunidad LGBT.

El programa comenzó con Janet Barboza, quien afirmó enérgicamente: "Esto es América Hoy y usted no está viendo un circo, no, el hogar de ponny, no, usted lo que está viendo es a los parientes pobres porque ayer Samahara Lobatón nos que no tenemos un sol, nos ha dicho que ahorremos".

Con estas palabras, Janet Barboza dejó claro que el programa se enfocaría en cuestiones más relevantes, como la celebración del amor y la diversidad.

A medida que el programa avanzaba, Edson Dávila y Christian Domínguez se destacaron al unirse a la celebración del Día del Orgullo.

Giselo, como se le conoce popularmente a Edson Dávila, expresó emocionado: "Hoy, por supuesto, celebramos el amor en todos sus colores. Miren cómo he venido". Ambos conductores mostraron su apoyo a la comunidad LGBT, vistiendo prendas coloridas y transmitiendo un mensaje de inclusión.

¿Qué significan los colores de la bandera LGBT?

La bandera del arcoíris, o bandera LGBT, es un símbolo ampliamente reconocido a nivel internacional que representa a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

Cada color presente en la bandera tiene un significado particular y simboliza diferentes facetas de la diversidad y la igualdad.

Rojo: Es un símbolo de la existencia, reflejando el coraje y la resolución de las personas LGBT al enfrentar obstáculos y luchar por sus derechos.

Naranja: Es un símbolo de sanación, resaltando la relevancia tanto de la salud mental como física de las personas LGBT, así como el proceso de recuperación de las heridas originadas por la discriminación y la opresión.

Amarillo: Es un símbolo solar, representando la luminosidad y la alegría. Expresa el optimismo y la esperanza hacia un futuro más equitativo y libre de discriminación para las personas LGBT.

Verde: Es un símbolo de la naturaleza, enfatizando la variedad y la interconexión con el entorno. Representa el desarrollo, la revitalización y la concordia entre las diversas identidades y orientaciones sexuales.

Azul: Es un símbolo de armonía, evocando serenidad y paz. Representa la aceptación y el respeto hacia la diversidad de género y orientación sexual.

Violeta: Es un símbolo del espíritu, representando el amor propio, la singularidad y la solidaridad dentro de la comunidad LGBT. También simboliza la creatividad y la capacidad de resistencia frente a la adversidad.

Con esta iniciativa, Ethel Pozo, Brunella Horna, Christian Domínguez y Edson Dávila envían un mensaje de apoyo y aceptación a la comunidad LGBT y a todas las personas que luchan por el reconocimiento y la igualdad de derechos.