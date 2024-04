Natalia Otero EXPLOTA contra Yiddá en defensa de Julián Zucchi: "Qué manera de manipular"

Natalia Otero, la exchica reality conocida como la 'Payasita', sorprendió a todos al no dudar en salir a defender a su amigo Julián Zucchi por los recientes problemas mediáticos que tiene con la madre de sus hijos, Yiddá Eslava.

Julián se mantiene activo en sus redes sociales tratando de esclarecer lo que viene pasando con su expareja. Sin embargo, uno de sus videos dio pie a que Natalia comentara y saliera a su favor.

La popular 'Payasita' alegó que el matrimonio del argentino con Yiddá ya estaba dañado y que ella solo estaría "victimizándose" y haciendo que todos ataquen a Zucchi. Además, alegó que su amigo siempre ha soportado "que lo mandoneen" y que incluso se alejó de todos sus seres queridos por Yiddá.

"Me agota la señora y me enfurece ver su victimización. (Julián) años siendo un pollerudo, un boludo, quien acataba todo lo que ella quería y decía. Años alejándote de todos tus amigos, de mí, entre otros, de tu familia. Claro el boludo eras vos, que hacías caso", escribió Otero.

Pero eso no fue todo, ya que Natalia siguió atacando a Yiddá e incluso dejó entrever que era "una experta manipuladora" y una mujer mandona. A su vez, dio un 'jalón de orejas' a su amigo, increpándole que esperó mucho tiempo para separarse de ella, ya que su matrimonio "estaría arruinado" desde hace mucho tiempo.

"Pero qué manera tan profesional de manipular, ella, una maestra, te destruye a nivel nacional, y luego manda carta notarial para que no puedas aclarar nada", comentó.

Seguido a ello, sentenció: "Un matrimonio que hace años estaba dañado, ¿me vas a decir que se sorprendió de algo?. Y felicitaciones por ser más BOLUDO AUN, en mandarle un audio a señora diciendo que le fuiste infiel, así te dejaba de romper las BOLAINAS. Yo te pregunto además en cuál de las mil separaciones que tuvieron fue? Porque se separaron varias veces y volvieron o no?".

Tras sus polémicos comentarios, Julián atinó a mostrarse agradecido con su amiga y dijo que "todo se iría acomodando".

Tras haber negado una y otra vez que le fue infiel a Yiddá Eslava, finalmente se difundió un audio donde Julián confiesa su traición a la madre de sus hijos.

Un conocido programa de espectáculos expuso el mencionado y polémico audio. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue la explicación que dio para justificar su traición.

"Bueno, Yiddá, yo te dije, yo sé que te dañé. Yo solo una vez en los 11 años te fui infiel, y yo sí, es verdad, fantaseé con que quizás la podía volver a ver y estaba sabiendo que me pasaba con eso, yo estaba descubriendo qué caraj... me pasaba con eso", agregó, dejando en claro que solo fue infiel una vez. "Yo nunca quise ser infiel, yo no quería ser infiel", justificó.