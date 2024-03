¡Conmovido! Gian Marco recuerda la muerte de su padre con emotivo mensaje

22/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Han pasado 31 años desde que Gian Marco enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida: La muerte de su padre. Por esta razón, el intérprete peruano realizó una conmovedora publicación donde recuerda a su progenitor, Joe Danova.

En sus redes sociales, el cantante compartió un extenso mensaje donde cuenta cómo fueron los últimos años de su papá, luego de ser diagnosticado de cáncer.

Gian Marco dedica emotivo mensaje a su padre

Según lo comentado por el artista nacional, antes de que su papá sea diagnosticado con cáncer, ellos tenían muchos planes para su carrera artística. Recordó que él, como era su manager, lo acompañaba durante todas sus giras; no obstante, resaltó que la salud de su progenitor se resquebrajó con la primera operación que le realizaron.

"Teníamos muchos planes, ideas y proyectos. Hacía pocos meses lo habían diagnosticado con cáncer y se acercaba su primera operación con la cual empezaría su deterioro físico. Ese casi año y medio fue una pesadilla", indicó.

"Sabíamos que todos aquellos planes que teníamos no se iban a concretar del todo. Pero nunca perdió la sonrisa, nunca dejó de conversar conmigo, de contarme todo lo que sabía sobre esta carrera", comentó.

¿Cómo fue su última conversación con su padre?

Además, reveló cómo fue su última conversación, pues en ella su padre le aconsejó que nunca abandone su sueño de seguir haciendo música: "Recuerdo una de mis últimas conversaciones con él, me dijo: "Nunca dejes de hacer música, pase lo que pase, no te detengas...y no te preocupes que yo desde arriba manejaré las cosas para que todo suceda... siempre voy a estar a tu lado" ", añadió.

Finalmente, un 22 de marzo de 1993, su papá ingresó en coma, por lo que su familia ya esperaba lo peor. Recordó que cuando se dirigía a una presentación, una fuerte sensación en su pecho hizo que vaya a ver a su padre. Cuando logró estar con su progenitor, este lo miró, le guiñó el ojo y murió.

"Un 22 de marzo de 1993 papá entró en coma. Pasábamos los días esperando que sucediera todo en paz y el calma. Pocos días después, me dirigía a mi concierto como todos los viernes en La Estación de Barranco pero en el camino sentí en mi pecho la sensación de que papá me llamaba, así que me fui para su departamento. Me acerqué a su cama, me miró, guiñó el ojo, sonrió y con esa sonrisa partió ", precisó.

Como se mencionó, este 22 de marzo se cumplen 31 años del fallecimiento del padre de Gian Marco, por ello, el cantante le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.