¡Da vuelta a la página! Paula Arias niega reconciliación con Eduardo Rabanal

Ante los rumores de una posible reconciliación con Eduardo Rabanal, la directora del grupo Son Tentación, Paula Arias, sorprendió al programa de Magaly TV La Firme, con una llamada telefónica en vivo para dar su versión de los hechos tras todo lo que ha venido sosteniendo su expareja.

La cantante salsera, Paula Arias señaló que se siente cansada e incómoda porque aún la vinculan sentimentalmente con el expelotero Eduardo Rabanal.

"La verdad estoy demasiada incómoda, yo ni siquiera he tenido tiempo como para ver lo que se habla, lo que se dice, los titulares, todo lo que está saliendo a raíz de lo que él ha subido. Quiero aclarar que yo no he regresado con él, estoy sola, soltera y me estoy dando un tiempo muy cargado para mí, mi familia y trabajo. (...) Pero una cosa es lo que él desee expresar para que yo vea o regrese, lo que él haga no me interesa, por favor. Ya no me vinculen con él, estoy tranquila, estoy con mi gente trabajando, ni siquiera hemos tenido tiempo de estar con la familia, estoy sobrecargada de todo eso, todo el mundo se me viene encima", manifestó.