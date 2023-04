Nueva infidelidad de Eduardo Rabanal: ¿Paula Arias puso fin a su relación con el jugador?

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nuevamente en el ojo de la tormenta por infidelidad. La mediática relación de la salsera Paula Arias, y el exfutbolista Eduardo Rabanal, está en jaque después que la bailarina Kristy Ordoñez sacara al aire los chats sexuales que mantuvo con el expelotero hace unos días.

Ante esto, Arias y Rabanal decidieron dejar de seguirse mutuamente en Instagram, lo cual podría demostrar una nueva ruptura. Además, el exfutbolista cerró los comentarios en esta red social, esto para impedir que los internautas empezaran a atacarlo en su red social.

¿Qué pasó entre Paula Arias y Eduardo Rabanal?

La pareja ha tenido muchas idas y vueltas desde que inició su relación hace poco más de un año y medio. La última fue menos de dos semanas, después que el futbolista lanzara un comunicado en redes sociales, donde anunció el término de su relación con Paula.

Ante esto, la artista se presentó en diversos programas de espectáculos dando su descargo sobre el comunicado que publicó su pareja, y en todos se mostró muy afectada y con aparentes ánimos de retomar la relación.

Cabe resaltar que Eduardo Rabanal también se presentó en el programa "Magaly TV, La Firme" y contó su versión de los hechos.

Eduardo Rabanal niega agresión a Paula Arias

El último escándalo que protagonizaron, llegó acompañado de un supuesto caso de agresión por parte del exfutbolista hacia su pareja, pero él negó los hechos en una publicación mediante su red social Instagram.

"Paula y yo sabemos exactamente qué pasó, qué es lo que sucedió, no tiene nada que ver con lo que presumen a dar a conocer, son cosas muy delicadas que solo el tiempo esclarecerá", acotó el pelotero.

Por su lado, Paula no quiso responder sobre el presunto caso de agresión. Durante la entrevista con Magaly Medina, ella comentó que prefiere no hablar del tema. "Prefiero no hablar del caso por respeto a mi familia", expresó Arias.

"Eso lo voy a tomar como un sí Paula porque cuando uno sabe lo que exactamente ha pasado, la respuesta hubiera sido tajante con un 'no', pero tú me has dicho 'prefiero no hablar de eso' que para mí es como un sí", replicó Medina.

Fin de relación

Después de este nuevo caso de infidelidad por parte de Rabanal, muchos presumen que Paula pondría punto final a su relación definitivamente. Por su parte Magaly Medina comentó que hoy probablemente retome el tema en compañía de la cantante de cumbia, Kristy Ordoñez.

"No hemos terminado, vamos a ver de pronto mañana retomamos este tema", puntualizó Magaly. Recordemos que Paula y Eduardo comenzaron su polémica relación en el 2021.