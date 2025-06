Xiomy Kanashiro habla de su romance con Jefferson Farfán tras polémica con Darinka Ramírez

02/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la polémica generada por las fuertes revelaciones de Darinka Ramírez en El valor de la verdad, Xiomy Kanashiro decidió no quedarse callada y habló abiertamente sobre su relación actual con Jefferson Farfán.

Xiomy Kanashiro habla de su romance con Farfán

En plena ola de críticas y especulaciones, Xiomy Kanashiro decidió alzar la voz y dejar bien clarito lo que siente por el exfutbolista Jefferson Farfán. A través de un video compartido en las redes sociales del nuevo proyecto televisivo que protagonizará, la popular 'Chinita' reveló que está en una etapa muy especial de su vida.

"Es la primera vez me he enamorado. Estoy en una etapa muy bonita, una etapa de rosas donde me llevan al cine, a comer y es bonito cuando una mujer se siente segura del otro lado, que él es protector", reveló Xiomy, Kanashiro emocionada.

Además, confesó que su mamá también notó el cambio: "Mi mamita también me ha dicho 'Xiomy, te has enamorado por primera vez'", añadió, dejando en shock a sus seguidores.

Mientras la relación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro parece fortalecerse, los dardos lanzados por Darinka Ramírez siguen generando revuelo.

Sin embargo, la bailarina prefiere enfocarse en lo suyo: "Creo que los hombres si cambian y se merecen una oportunidad. Para pasarla bien y por qué no para pensar en el futuro, porque no voy a estar con alguien para no pensar a futuro".

Lo que dijo Darinka sobre Xiomy y Farfán

Como se recuerda, la influencer Darinka Ramírez remeció las redes con sus declaraciones en El valor de la verdad, donde habló sin filtros sobre su expareja y padre de su hija, Jefferson Farfán.

Entre las múltiples revelaciones, destacó un hecho que involucra directamente a Xiomy Kanashiro: una transferencia de 15 mil soles que el exfutbolista habría hecho a la bailarina, lo que desató la furia de Darinka tras confrontar a Doña Charo.

No fue todo. Darinka Ramírez también contó que Jefferson Farfán, en un arranque de ira, habría destruido el juguete preferido de su hija durante una discusión, supuestamente relacionada con este mismo tema. La situación, según su versión, dejó una fuerte marca emocional en la menor y elevó las tensiones entre ambas mujeres.

A pesar del escándalo, Xiomy Kanashiro ha optado por no engancharse directamente con la polémica. No mencionó a Darinka Ramírez ni se refirió a los detalles de las acusaciones, pero dejó claro que la persona que está a su lado ha cambiado y merece una nueva oportunidad.

Mientras la polémica generada por las declaraciones de Darinka Ramírez en El valor de la verdad sigue sacudiendo redes, Xiomy Kanashiro reapareció más segura que nunca sobre lo que vive con Jefferson Farfán. La bailarina dejó en evidencia que su relación con el exfutbolista va viento en popa.