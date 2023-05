Dayanita acepta que Jorge Benavides la separó por indisciplina: "Asumo mi responsabilidad"

Dayanita apareció una vez más en "El reventonazo de la Chola" para contar su verdad respecto a la polémica generada sobre su despido por indisciplina por parte de Jorge Benavides.

Como se recuerda la actriz cómica dijo que había renunciado a "JB en ATV" para incursionar en otros proyectos fuera de la televisión. Sin embargo, en su reciente visita al programa de Ernesto Pimentel confirmó todo lo que el comediante dijo en su sketch de "El valor de la verdura" y pidió disculpas públicas por sus malas acciones.

La artista abrió su corazón frente a cámaras y reconoció haber faltado a las normas del espacio televisivo, motivo por el que fue despedida del formato humorístico.

Dayanita mencionó que intentará contactarse con Jorge Benavides por cualquier medio para poner fin a toda esta polémica y que "lleven en paz la fiesta".

De igual manera la actriz cómica admitió que la comunicación vía Whatsapp que aseguró tener en un inicio con JB, no fue cierto. La realidad es que esa conversación la tuvo con la esposa del comediante.

"También me afectaron las palabras que me dijo cuando me llamó la atención. Sé que me disculpé con su esposa, pero no con él. Sé que en cualquier momento nos vamos a encontrar. Encontraré la forma de hablar con él, intentaré solucionar el problema.", agregó.

En otro momento de la entrevista, Dayanita reveló que se irá de Perú por trabajo y, además, para despejar su mente por todos los problemas mediáticos que está pasando.

Me he sentido muy mal. En algún momento no quería seguir, quiero irme lejos. Yo no pensaba que todo esto iba a pasar, no pensaba. No quiero que a mi mamá la sigan metiendo en algunos comentarios", contó entre lágrimas.