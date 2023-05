¿Manolo Rojas en "JB en ATV"? Cómico está negociando su ingreso con Jorge Benavides

14/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jorge Benavides se acomodó en el sillón rojo del programa "El valor de la verdura" de "JB en ATV" y comentó que se encuentra en diálogos con el cómico Manolo Rojas, quien forma parte de "El reventonazo de la Chola", con el propósito de integrarlo a su equipo después de la repentina partida de Dayanita.

El cómico Alfredo Benavides le preguntó a su hermano: "¿Estás en conversaciones con una importante figura del otro programa?".

Ante la consulta, Jorge Benavides reveló: "Mira, Manolo. Digo, Beto, Beto. Lamentablemente no puedo decir el nombre jajaja, pero esta persona ya se ha manifestado públicamente que tiene ciertas incomodidades y podría ser esa persona con la que yo estoy conversando".

"Ya hemos conversado y seguimos conversando. En eso estamos", añadió en otro momento el líder de "JB en ATV".

Manolo Rojas le regala unos zapatos a Nabito

Manolo Rojas, el famoso actor cómico, dejó impresionado a su colega Nabito al cumplir con una promesa y obsequiarle unos zapatos. El gesto conmovió profundamente al artista, quien no esperaba semejante sorpresa.

Como se sabe, el integrante del "El reventonazo de la Chola" pasaba por un momento complicado en su vida desde que fue diagnosticado con la enfermedad Esclerosis lateral amiotrófica, la cual le produce dificultades para comer y caminar.

En este momento, Manolo Rojas alegró el corazón de su colega Nabito al obsequiarle un par de zapatos. "Te dije que iba a dar, nada más. Nabito te quiero mucho, esto son para ti. Ojalá te queda bonito. (...) Él mejor", se le escucha decir al actor cómico.

Por otro lado, el famoso 'papi' no disimuló su emoción y simplemente expresó su agradecimiento. "Gracias, gracias, muchas gracias", se le escucha decir. Es importante señalar que docenas de sus fanáticos se quedaron con la boca abierta debido al tierno y solidario gesto.

¿Qué enfermedad padece Nabito?

Recordemos que hace unos meses, Nabito optó por compartir en las cámaras del programa de la Chola Chabuca acerca del complicado proceso que ha enfrentado en los últimos cinco años.

"Es una enfermedad que afecta al sistema motor y está pierde la señal a las extremidades, me ha empezado en el brazo y ahora hace poco he sentido la pierna y también en la parte facial, no voy a poder comer el corazón, es lo último", contó.

Nabito convive con una condición médica irreversible que fue descubierta hace cinco años. El querido comediante sufre de ELA (esclerosis lateral amiotrófica).