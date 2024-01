Dayanita responde a sus críticos de forma contundente: "Yo me considero mujer y nada más"

15/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dayanita vuelve a remecer la farándula nacional tras su regreso al programa 'JB en ATV' y en un segmento llamado 'El Valor de la Verdura' aprovechó en dejar un contundente mensaje a sus críticos aseverando que "ella se considera mujer" y ningún otro género más.

"¿Alguna vez has usado la frase 'ahora me toca a mí'?", fue la pregunta que Dayanita no dudó en contestar.

"No, es la típica pregunta machista, gente que como te ven te quieren tratar y pueden decir muchas cosas. (...) Bueno, si se fueran a la realidad y a lo que quieran decir, yo solamente me considero mujer y mujer siempre voy a ser", tratando de lanzar un imponente mensaje a sus detractores.

¿Qué dijo de sus compañeros de JB?

La comediante se sentó en el sillón rojo y respondió a una serie de preguntas que abordaban temas sobre su vida privada y las razones que existieron para su mediática salida del elenco de Jorge Benavides.

Una de las interrogantes fue saber si hablaba mal de sus compañeros en otros canales, a las cuales logró formar parte. Dayanita no pudo ocultar su incomodidad al sentirse en aprietos ante las miradas de los demás en el set, por lo cual fue salvada al tocar la campana.

El resto de sus compañeros le reclamaban a gritos que responda la pregunta, pero el 'conductor' indicó que estaba exonerada de hacerlo porque sonó la campana.

¿No tienen una relación?

Además, Dayanita respondió si una de las condiciones para su regreso fue que también contraten a Topito.

"¿Así como Michelle Sofer imponía al Principito, es verdad que tú has impuesto a Topito?", fue la pregunta que causó una sonrisa y gracia de la actriz cómica y que no dudó en contestar: "NO", recalcando que si él estaba en el set era porque a JB le agradaba ver su trabajo.

Por otro lado, aprovechó en resaltar que no le dolió ver las imágenes del ampay donde Topito le era infiel con una mujer en una discoteca de Puente Piedra, afirmando que ambos tuvieron errores como pareja. Seguido a ello, dejó en claro que no mantienen una relación en la actualidad y solo se dedica a mantenerse concentrada en su vida profesional.

"Cuando me enteré de lo que él hizo me chocó demasiado, me frustré, pero traté de sobresalir; pero en su momento también yo hice lo que hice. Si ahora nos ven juntos es por temas de trabajo", remarcó.

De esta manera, Dayanita estuvo presente en 'JB en ATV' y resaltó que "ella solo se considera mujer" a pesar de las críticas y los malos comentarios hacia su persona debido a su género.