¿Lo perdonó? Dayanita presume a 'Topito' en su cena de Navidad pese a infidelidad del cómico

Dayanita vuelve a remecer la farándula nacional al compartir fotografías de cómo celebró Navidad al lado de sus familiares, pero se robó las miradas de todos al aparecer junto a Topito, el hombre que juró no perdonaría por serle infiel con otra mujer en una discoteca de Puente Piedra.

Ampay de Topito

En las imágenes del ampay realizado por el programa de 'Magaly TV: La Firme' se ve cómo el cómico le da besos en el cachete, piquitos y hasta le mordió un seno a una misteriosa mujer, olvidándose que mantenía una relación con la actriz y exintegrante de 'JB en ATV'.

Al ser consultada en reiteradas ocasiones sobre cómo se sentía por la infidelidad, Dayanita expresaba que estaba triste, pero "sabría salir adelante" y estaría concentrada en sus proyectos artísticos y profesionales, afirmando que "todos son traicioneros".

"No pensé que iba a pasar. Si tengo que aguantar es por el tema de mi trabajo. No quiero verte. Más me duele todas las imágenes, cosas que conmigo nunca lo hizo y hace rato se lo dije. Tratar de cuidar el tema de su familia o lo hizo por vergüenza a mí y a veces ya no quiero perdonar", expresó Dayanita en un primer momento, ante las disculpas dadas por su expareja.

Sin embargo, en un nuevo reportaje se la volvió a ver con Topito en su departamento de San Juan de Miraflores, a inicios de diciembre, y dejó la posibilidad de una posible reconciliación.

¿Perdonó a Topito?

A través de sus redes sociales, Dayanita aprovechó en compartir con todos sus seguidores la felicidad que vivió en Nochebuena, al cenar al lado de sus familiares, su mascota, y al parecer una persona que aún es importante en su vida: ¡Topito!, quien está a su lado, y hace juego con su look, una camisa en tono rosa.

Ambos polémicos personajes aparecen sonriendo y ella, aprovecha en apoyarse sobre el hombro de Topito, dejando entrever que la conexión no se ha terminado y que... ¿aún hay amor?

Dayanita y Topito pasaron Navidad juntos en su vivienda.

Usuarios reaccionan a sus fotos

Como era de esperarse, los seguidores de la actriz cómica no tardaron en comentar y lamentar que no se mantenga firme con su decisión de no perdonar a un hombre que "le sacó la vuelta" y no supo aprender a valorar su amor. Por otro lado, otros usuarios tomaron con buen humor la escena y desearon "que en caso retomaran su relación" puedan ser felices sin recordar el pasado.

"Jajaja o sea tanto show hiciste... lloraste para que regresen, ja, ja, ja en fin los cachos", "qué mal ese tipo en vez de pasarla con sus hijos está ahí metido", "plop Dayanita, cómo vas a perdonar a nivel nacional lo que hizo", "está claro que el dinero es más importante que la dignidad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Instagram.

De esta manera, Dayanita dejó sorprendido a más de uno al compartir fotografías donde se ve que celebró Navidad al lado de Topito, quien hace un mes le fue infiel con otra durante una fiesta en Puente Piedra.