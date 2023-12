Dayanita se quiebra EN VIVO al recordar infidelidad de Topito: "Nunca me oficializó, siempre se avergonzó de mi"

La actriz Dayanita estuvo frente a frente con el también comediante Topito, quien le fue infiel hace un par de semanas. La cómica rompió en llanto al asegurar que su expareja se avergonzaba de ella.

En la última edición de 'El Reventonazo de la Chola', se realizó una secuencia donde los protagonistas fueron la expareja del programa. Dayanita estuvo cara a cara con Topito.

Como se recuerda, hace un par de días Magaly Medina reveló un ampay donde se ve al actor cómico bailando pegadito con una otra mujer en una discoteca. Luego de ello, Dayana calificó de "muerto" a su relación.

Sin embargo, por cuestiones laborales, ambos tenían que estar en dicho programa pero la cómica no perdió la oportunidad de manifestar su incomodidad por tenerlo cerca. Incluso derramó unas lágrimas y dijo sentir 'mucho dolor' por la infidelidad de su compañero del elenco del programa.

"Nunca me oficializó, siempre se avergonzó de mi [...] Siento mucho dolor, me duele demasiado todo, no pensé que iba a pasar esto [...] Si tengo que aguantarme esto por el tema de mi trabajo (lo haré)", dijo inicialmente.