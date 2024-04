¿Racistas? Hijas de Marcelo Tinelli le ponen peculiar apodo a Milett Figueroa ¿Cuál es?

Desde hace unas semanas se rumorea sobre una supuesta separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli; estas habladurías tomaron fuerza cuando la modelo no estuvo al lado del afamado conductor de TV en su cumpleaños.

Ante esta polémica, la prensa argentina reveló que las hijas del presentador de televisión no habrían aprobado esta relación. Por ello, se mencionó que hasta le habrían puesto un apodo.

Rodrigo Lussich informó en su programa de entretenimiento que las hijas de Marcelo Tinelli llaman a Milett Figueroa "la peruana". El presentador argentino aclaró que este término no se utiliza de manera xenófoba, sino que se debe a la primera impresión que ellas tuvieron.