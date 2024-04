Magaly a Milett Figueroa tras aparente separación con Tinelli: "Se le escapó la gallinita de los huevos de oro"

19/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina, fiel a su estilo, no dudó en lanzar un contundente mensaje a Milett Figueroa por la posible ruptura amorosa con Marcelo Tinelli, tras las recientes especulaciones de que el argentino le fue infiel con una compatriota suya.

¿Un amor clandestino?

La polémica no se aleja de Milett y Tinelli, ya que hace unos días apareció una candente entrevista que dejaba mal parado al 'divo argentino', ya que Cande Lecce aseguró que él estuvo con ella cuando aún salía con la modelo peruana.

Según Lecce, Tinelli le hizo varias promesas para ayudarla a ingresar al mundo del espectáculo de su país e incluso tuvieron algunas conversaciones dentro del departamento del exconductor de 'Bailando 2023'. Además, indicó que quedó completamente enamorada de 'Marce' y se sintió traicionada al ver que no cumplía con su palabra, a pesar de haberle dicho "te quiero".

Pero eso no fue todo, ya que la también influencer argentina aseveró que el popular 'Cabezón' le aseguró que el amor que tanto profesaba en televisión con Milett solo era parte del show de su programa, ya que era una de las principales competidoras que podría llevarlos a tener un mejor rating.

"Entendí que era parte del show y bueno (...), él decía (que todo era parte del show), era todo raro, yo nunca creí tampoco en esa relación (...) nos seguíamos mensajeando (cuando apareció la peruana)", reveló Cande.

La argentina agregó: "Empezamos a salir en mayo del año pasado (2023). Yo confié y creí en ese hombre. Desde esa primera noche que estuve en su departamento, me miró a los ojos y me dijo que me iba a ayudar en el mundo del espectáculo".

Magaly vacila a Milett

En la última edición de su programa de espectáculos, Magaly aprovechó en reproducir un video subido por Milett en sus redes sociales, donde aseguraba que le gustaría hacer un contenido relevante para sus seguidores, por ejemplo, cómo se prepara para un casting internacional. A raíz de ello, la popular 'Urraca' tomó con humor sus comentarios y la troleó.

"Cómo me preparo para un casting internacional (risas), con Tinelli no es, definitivamente, ya qué remedio le queda, tiene qué chambear porque ya se le escapó la gallinita de los huevos de oro", dijo Medina de forma sarcástica tras la posible ruptura amorosa entre Milett y Marcelo.

"Se le fue de las manos o está a punto de irse, en todo caso. A nosotros nos gustaría que nos cuentes la verdad, eso es lo que su público le va a decir", finalizó la conductora de 'Magaly TV: La Firme', dejando entrever que al no estar más con Tinelli a Milett se le escaparía la posibilidad de seguir en auge en el extranjero.

Marcelo ignora a Milett

Sin embargo, no solo la revelación de una posible infidelidad encendieron las alarmas, ya que el conductor argentino no le dedicó ni un mensaje a Milett Figueroa tras su retorno a Argentina, pero sí celebró la llegada de su primo 'El Tirri' Tinelli.

"Qué alegría. Mi primo hermano Luciano Tirri ya vuelve de Los Ángeles a Buenos Aires. Lo extrañaba", sostuvo.

De esta manera, Magaly Medina no dudó en hablar sobre la posible separación de Milett Figueroa con Marcelo Tinelli tras la aparición de una mujer que asegura tuvo un 'amorío' con el divo argentino, a pesar de que aún seguía con la modelo peruana.