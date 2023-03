OnlyFans: ¿Quiénes son las celebridades de la farándula peruana con más ingresos en la plataforma?

16/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

OnlyFans es una plataforma basada en suscripción que se fundó en 2016 y se volvió increíblemente popular a lo largo de los años. Si bien hay mucho contenido en el sitio, se usa principalmente para subir material de alto calibre. Una lista creciente de celebridades de la farándula peruana, Fátima Segovia, Xoana González, Deysi Araujo, Romina Gachoy, entre otras, han sabido sacarle provecho a esta famosa red social.

Xoana González

La reina del OnlyFans en Perú es la modelo Xoana González. En un inicio cobraba US$20 por cada suscriptor. Sin embargo, al innovar su contenido, la argentina elevó su mensualidad a US$30.

Las ganancias que genera en OnlyFans le permitió comprarse dos departamentos, uno en Chorrillos y otro en Barranco. Además, adquirió dos inmuebles en Argentina.

Fátima Segovia

Otra que sigue los pasos de Xoana González es Fátima Segovia, quien también estaría ganando mucho dinero por sus videos de contenido explícito. Un informe de Magaly Medina reveló que la exintegrante del programa humorístico "JB en ATV" obtendría un promedio de S/ 28.000 al mes.

Deysi Araujo

Deysi Araujo no se quiso quedar atrás. La modelo peruana abrió su cuenta de OnlyFans. Sin embargo, su contenido no están explícito como el de Xoana González y Fátima Segovia. Según la vedette, aún no decide elevar la temperatura de sus fotos y videos porque tiene un hijo adolescente que podría acceder a su plataforma.

Romina Gachoy

Romina Gachoy también vio en OnlyFans un negocio rentable. Aunque en un inicio no compartía fotos de alto calibre, con el pasar del tiempo fue aumentando la intensidad de su contenido, ya que sus seguidores le pedían videos y fotografías más explícitas.

"En mi caso, un mes malo, lo mínimo que yo genero es hasta S/ 6 mil, entre suscriptores y contenido. Sí es rentable", reveló la uruguaya al ser consultada por la cantidad que gana mensualmente en OnlyFans.

Macarena Gastaldo

La reconocida modelo Macarena Gastaldo reveló en el programa "Amor y fuego" que OnlyFans le ha cambiado la vida, pues al mes recibe US$7 mil.

"La gente me ve con dinero porque me está yendo muy bien con el OnlyFans. Ustedes saben cómo le va a Xoana González, que hasta se compró un departamento. Yo no hago porno, pero me va muy bien. Ya me compré mi departamento en Argentina y ahorita me quiero comprar otro, aunque está un poco caro, pero voy por el segundo", contó la influencer.

¿Qué es OnlyFans?

Lanzada en 2016, OnlyFans es una plataforma de redes sociales basada en suscripción donde los usuarios pueden vender y/o comprar contenido original.

Cuando se utiliza como un sitio para adultos, los usuarios publicarán videos y fotografías explícitas en sus cuentas, que están protegidas por un muro de pago. Para obtener acceso al contenido, una persona debe pagar una tarifa de suscripción mensual que oscila entre $ 4,99 y $ 49,99.