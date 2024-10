Streamer Diealis es denunciado por violencia física por sus exparejas: "Me tiró puñetes en el rostro"

30/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del streaming peruano ha sido conmocionado por las serias acusaciones de violencia física dirigidas al reconocido creador de contenido Diego Aliaga, conocido como Diealis. En los últimos días, sus exparejas han compartido sus testimonios sobre experiencias de abuso, desatando una ola de indignación en redes sociales y entre sus seguidores.

Expareja de Diealis presenta pruebas de agresión

Ale Albarracín, influencer conocida como 'Alejus', relató a través de su cuenta de 'X' (anteriormente Twitter) los abusos sufridos mientras mantenía una relación con Diealis.

La influencer explicó que durante su tiempo juntos fue víctima de jalones, golpes y control emocional: "Las agresiones físicas siempre estuvieron, pero eran jalones, apretones de brazos, golpes que no se podían "evidenciar" cómo diría él

Según su testimonio, uno de los episodios más fuertes ocurrió en marzo del año pasado: "Lo más fuerte fue en marzo del año pasado, seguíamos juntos, pero tuve una sospecha de infidelidad nuevamente por parte de él con una menor de 17 años que también la invitaban en su casa a hacer contenido".

"En mi desesperación (también tuve actitudes tóxicas porque estaba lamentablemente en un círculo vicioso), lo que hice fue encerrarme en su cuarto, revisé la PC y encontré lo que pensaba", añadió la influencer.

Alejus añadió: "Pero lamentablemente logró ingresar a la habitación desesperado porque obviamente no quería que vea nada, tenía miedo, entró eufórico a pegarme, me jaló del cabello, me arañó la cara, me tiró puñetes en el rostro, todo fue horrible (adjuntaré fotos)".

Más mujeres denuncian a Diealis

Además del testimonio de Alejus, otras exparejas del streamer, entre ellas Karina García y Mafer Cabrera, también han salido a la luz para denunciar actos de violencia similares.

Karina García relató su experiencia en una publicación en 2018. Según su testimonio, fue testigo de un episodio en el que Diealis presuntamente agredió a su pareja de ese entonces, Mafer Cabrera.

"Quise ayudar y terminé siendo agredida también", expresó Karina García en su publicación, buscando hacer público el caso y advertir a otras mujeres sobre el comportamiento de Diealis.

Mafer Cabrera, quien mantuvo una relación con el streamer en 2018, también rompió el silencio para narrar su experiencia. Según su testimonio, el 16 de marzo de ese año, tras coincidir en una fiesta, Diealis la habría seguido hasta su domicilio, donde la atacó física y verbalmente en plena vía pública.

Explicó también que, pese a contar con pruebas en video, Diealis negó los hechos y dio una versión distinta. Incluso se atrevió a declarar que me estaba protegiendo de una desconocida, inventando una historia totalmente falsa", señaló Mafer Cabrera, quien junto a Karina García llevó el caso a los tribunales en 2019.

Las denuncias públicas de violencia física contra el streamer Diealis, realizadas por sus exparejas, buscan visibilizar el presunto comportamiento violento del creador de contenido, con el propósito de alertar a otros y motivar la adopción de medidas legales.