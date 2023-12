Eddie Fleischman rompe en llanto tras la muerte de Pedro Suárez Vértiz: "Se me hace un nudo en la garganta"

La noticia del fallecimiento del renombrado cantante peruano Pedro Suárez Vértiz ha conmocionado a toda una nación. Entre los numerosos mensajes de despedida, el periodista deportivo Eddie Fleischman rompió en llanto y expresó su profundo pesar y destacó el legado musical que el artista deja para el Perú.

El reconocido periodista deportivo Eddie Fleischman no pudo ocultar su emoción al enterarse de la repentina partida de Pedro Suárez Vértiz. En un mensaje conmovedor, destacó la pérdida significativa que representa para el país y subrayó la importancia atemporal de las composiciones del ícono musical.

"Verán ustedes que para mí es un momento doloroso que se me corta la voz, que se me hace un nudo en la garganta, que se me humedecen los ojos porque cuando se da una partida así de prematura, así de penosa, así de dolorosa, de sufrida en un contexto trágica por la muerte de una persona de 54 años es una tragedia", agregó.