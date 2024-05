Eduardo Rabanal quiere 'serruchar' a Jefferson Farfán: "Está encantado con Darinka Ramírez, le dio likes"

Darinka Ramírez es la expareja de Jafferson Farfán y madre de su última hija, pero no mantiene una relación sentimental con la 'Foquita'. Ahora, el futbolista Eduardo Rabanal, expareja de Paula Arias, parece estar interesado en Darinka ya que un programa de espectáculos lo puso en evidencia.

según un informe que emitió 'América Hoy' en su edición más reciente, Eduardo Rabanal se habría topado con el perfil de Darinka y quedó encantado con ella ya que la empezó a seguir y la llena de 'me gusta' en sus más recientes fotos.

"Al parecer quedó impresionado con la belleza de Darinka. El pelotero ha comenzado a darle likes con todo a las últimas fotos de la mamá de la hija de la Foquita", narra el reportero que hizo en la nota para el magazine de América TV.

Sin embargo, las acciones de Eduardo Rabanal llaman la atención, debido a que hace solo unas semanas publicó una foto con una joven y se veían bastante cariñosos. Aunque no se confirmó que ella es la nueva novia de Rabanal, con esa imagen quedó confirmado que su relación con Paula Arias había llegado a su fin después de varios escándalos.

Luego de anunciar la existencia de su cuarta hija, llamada Luana, América Espectáculos reveló que la madre de la última heredera de Jefferson Farfán se trata de Darinka Ramírez, quien se dedica al modelaje en redes sociales y además tiene algunos emprendimientos online.

La influencer cuenta con una considerable cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica sus trabajos como modelo y además dirige la tienda 'bloopstreetwearkids', especializada en ropa unisex de estilo urbano para niños.

Además, en sus redes sociales mostró su proceso de embarazo y actualmente publica varias fotografías de su pequeña hija, quien tiene risos negros y la estatura de una niña de aproximadamente un año. Además, dejó claro que actualmente no trabajo y solo se dedica a ser madre.

"(¿A qué te dedicas?) A ella, es el trabajo más duro que me tocó. Al principio se me hizo difícil porque ni bien cumplí los 18 he trabajado y estudiado. Pero aprendí a amar el proceso y ahorita estoy esperando en terminar la producción de la marca de ropa para niños que espero les guste", expresó en redes.