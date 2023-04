El emotivo mensaje de Rosa Fuentes para sus hijos tras nuevo ampay de Paolo Hurtado

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nuevo ampay entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo parece haber provocado que la aún esposa del futbolista decida eliminar de su vida todo rastro de su relación. Rosa Fuentes utilizó su cuenta de Instagram para demostrar que su vínculo amoroso con el 'Caballito' es cosa del pasado y ahora solo le importan sus hijos, a quienes dedicó un emotivo mensaje.

Como se sabe, hace un par de días los programas de espectáculos 'Amor y Fuego' y 'Magaly Tv, La Firme' compartieron nuevas imágenes en las que se ve a la exchica reality y al pelotero muy cariñosos pasando el fin de semana en una casa de campo en el distrito de Santa Eulalia acompañados por la familia de Hurtado.

Tras la difusión del amoroso encuentro, Rosa Fuentes decidió borrar todas las fotografías que tenía junto a su aún esposo, e incluso en las que él no aparece; sin embargo, optó por compartir tres nuevas publicaciones entre las que se destacó una instantánea junto a sus hijos.

Rosa Fuentes dedica mensaje a sus hijos

En el post, Fuentes se dirige a sus pequeños para llamarlos "mi mayor motivación" y hacer notar que son el motivo por el que continúa mostrándose fuerte ante las cámaras.

"Ustedes son mi vida, no me van a destruir, jamás permitiré que nada malo les pase ni los dañe, por ustedes es que sigo de pie, por ustedes que son mi mayor motivación", se lee en la publicación.

Pronunciamiento sobre el nuevo ampay

El nuevo ampay que protagoniza el futbolista y la expolicía Jossmery Toledo no podía pasar desaparecibido. A través de sus redes sociales, Rosa Fuentes se pronunció sobre las nuevas imágenes reveladoras que indicarían una posible relación de pareja entre las mencionadas figuras públicas.

"La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y siquiera un poco de respeto hacia los niños y a una mujer embarazada", añadió la mujer, quien es una gestante. "Son tal para cual, ellos sí se merecen. Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé", se lee en el post de Rosa Fuentes.

Rosa Fuentes dejó en claro que quiere concretar su divorcio lo más pronto posible; sin embargo, Paolo Hurtado no le responde el teléfono móvil.

La aún esposa del futbolista peruano dio a entender que para ella, Paolo Hurtado está 'muerto'. "Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos, Al parecer al papá ya lo perdieron", finalizó su comunicado en Facebook.