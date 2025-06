"No voy a asilarme, no voy a fugarme, voy a dar la cara", asegura Martín Vizcarra

Tras llevarse a cabo la primera audiencia que busca recluirlo seis meses en el penal de Barbadillo, el expresidente Martín Vizcarra volvió a afirmar que no huirá del país, pese a que este viernes 4 de julio vence la orden de impedimento de salida del país que le fue dictada por el Poder Judicial (PJ).

La audiencia que comenzó pasada las 5 de la tarde, contó su presencia, la de su abogado, Erwin Siccha, así como los representantes del Ministerio Público, liderado por el fiscal Germán Juárez Atoche, quien aseguró haber "peligro latente de fuga" por parte del exmandatario del Perú.

En declaraciones a la prensa, luego de la diligencia desarrollada en la sede del PJ en la Av. Tacna, Vizcarra Cornejo volvió a afirmar que es un "perseguido político" por la vacancia a la que fue sujeto en noviembre del 2020, por las inhabilitaciones para ejercer la función pública a manos del Congreso y por la expulsión del partido político que fundó. Frente a estos casos, también aseveró que de ninguna manera estará fuera del territorio nacional.

"No voy a asilarme, no voy a fugarme, voy a dar la cara. Estoy presente, incluso, le hemos presentado (al juez) las cartas donde hemos dicho a las embajadas de Brasil y Bolivia que no tenemos la intensión, ni vamos a pedir (asilo)", comentó desde el Centro de Lima.