Martín Vizcarra reafirma su inocencia tras suspensión de audiencia de prisión preventiva: "No hemos hecho nada ilegal"

El Poder Judicial decidió suspender la audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra llegada a cabo este jueves 25 de junio en el marco de la investigación que se le sigue por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Tras conocer que la sesión de reanudará este viernes 27 a las 9:00 a.m., el exmandatario dejó la Sala Penal Nacional y se tomó unos minutos para responder a los reporteros que aguardaban por sus palabras.

Ahí, el investigado se mostró muy tranquilo con el proceso señalando que siempre se mostró predispuesto con la justicia considerando que no cometió ningún delito calificó como forzados los argumentos de la Fiscalía.

"Se va retomar mañana a las 9 de la mañana y estaremos puntuales para continuar esta audiencia. Creo que si ustedes han seguido la secuencia de la exposición del fiscal como de mi abogado defensor, pueden notar claramente la diferencia sobre donde están los argumentos y donde no están los argumentos. Más de una vez han dicho que me iba a fugar y yo he venido en todas las citaciones que me ha hecho la fiscalía y el Poder Judicial", inició.