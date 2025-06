Viuda del 'Russo' debuta como cantante para mantener viva la música de Paul Flores: "Continuar con lo que él soñó"

26/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dicen que el amor verdadero no muere, y Carolina Jaramillo lo está demostrando. Tras la dolorosa partida de su esposo, Paul Flores —el recordado 'Russo' de Armonía 10—, ella ha tomado la difícil pero firme decisión de lanzarse como cantante.

¿Armonía 10 le dio la espalda a viuda del 'Russo'?

Carolina Jaramillo, la viuda de Paul Flores, el Russo que tanto extrañamos en Armonía 10, reveló, en exclusiva para las cámaras de Magaly TV, La Firme, la tensa relación que existe entre ella y la orquesta, y es que parece que la prometida indemnización nunca llegó.

"Lo que me dolió profundamente fue que no me dieron ni un sol. Todo está en manos de la vía legal. El seguro de vida está consignado, pero no puedo disponer de él. Mi hijo Valentino y yo hemos estado esperando algo de apoyo, pero no lo hemos recibido. Ellos nos han dejado completamente solos", explicó Carolina Jaramillo.

La cantante también dejó claro que la comunicación con Armonía 10 es casi nula. "Nunca se han hecho presentes después de las promesas. Todo lo que hemos recibido ha sido por medio de documentos legales. No hemos recibido ni un sol hasta el momento", señaló.

Pero el golpe más bajo para Carolina Jaramillo fue sentirse rechazada por la orquesta, esos que fueron como la familia para Paul Flores. "Ellos tenían un vínculo cercano con Paul, y por eso nunca imaginé que me darían la espalda en un momento tan crucial", añadió.

Carolina Jaramillo prohíbe uso de imagen del 'Russo'

El asunto se puso más picante cuando la orquesta piurana intentó hacerle un homenaje a Paul Flores sin el permiso de Carolina Jaramillo. "Me dijeron que iban a hacerle una sorpresa a Paul, pero ¿Cómo van a hacerle una sorpresa a alguien que ya no está? No lo entiendo. Es completamente inapropiado", expresó.

Ella no se guardó nada y fue clarísima: "Es como un circo, y no tengo claro qué derecho tienen para usar la imagen de Paul en esos eventos". Asimismo, añadió: "No tienen derecho a usar su nombre ni su imagen. Paul estuvo con ellos durante 20 años, pero eso no les da derecho a hacer esto sin mi consentimiento".

Viuda de Paul Flores debuta como cantante

Pero no todo es tristeza y reclamos. En la misma entrevista, Carolina Jaramillo soltó una noticia que seguro emociona a los fans del 'Russo': se lanzará como solista.

Y esto no es cualquier cosa, pues cumple uno de los más grandes sueños de Paul Flores antes de su partida. "Él siempre soñó con independizarse y empezar su propia carrera. Ya había comprado instrumentos para crear su propia orquesta, y yo iba a ser parte de eso", explicó.

Ahora, Carolina tiene una misión clara: "Mi hijo necesita lo mejor y tengo que asegurarme de que lo reciba. Mi carrera ahora empieza con la música de Paul, con sus canciones. Esto es un legado que quiero mantener vivo", añadió la viuda de 'Russo'.

A pesar de todas las broncas y los líos legales, ella está decidida a salir adelante por su hijo, Valentino. "Voy a luchar por mi hijo y por todo lo que Paul construyó. Su legado no va a quedar atrás, y yo voy a continuar con lo que él soñó", concluyó Carolina Jaramillo.

