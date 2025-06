'El Monstruo': Chats con su pareja revela a empresas de transporte público de Lima que extorsionaba

Para nadie es un secreto que el sicariato y la extorsión han crecido de manera desmesurada en Lima y otras partes del Perú. A diario, se reporta el fallecimiento de choferes, comerciantes y otras personas que son víctimas de estos delincuentes que les exigen el pago de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

Uno de los principales responsables de que estos delitos crecieran en el último tiempo es Erick Moreno, más conocido como 'El Monstruo'. Este criminal, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia peruana, fue cabecilla de la banda 'Los Injertos del Cono Norte' los cuales ganaron fuertes cantidades de dinero en base a miedo y amenazas.

Pese a que su paradero aún es desconocido, la Policía Nacional del Perú logró la captura de su pareja sentimental y brazo derecho criminal Liset Cruz Ruiz, alias la 'Patrona'. A través de esta mujer, los agentes lograron acceder a una serie de conversaciones a través de la aplicación Whatsapp donde pudieron conocer la lista de empresas de transporte extorsionadas por su organización criminal.

En uno de estos chats se observa como la mujer, acusada de realizar el cobro de las extorsiones, consulta a su pareja por la respuesta de las compañías a sus amenazas, las cuales incluían dos grupos de colectiveros informales.

A su vez, se pudo conocer que la conocida empresa 'Los Chinos', que sale desde Lima Norte hasta Villa El Salvador, está dentro de la nómina de sus víctimas.

Pareja de 'El Monstruo' fue capturada en Bolivia.

"El Señor de los Milagros —'Los Moraditos'—, estoy hablando y tampoco me contestan. ¿Qué empresas me faltan? Ya, me faltan la de la 80, la de Urbina, me falta de Honduras, la de Max Fashion y de la empresa 33. ¿Qué mas a ver? El Urano creo que también depositaba a veces. ¡Acuérdate, ¿Qué más?!", se lee en uno de los extractos encontrados por la PNP.