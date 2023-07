'El Gran Chef Famosos': Laura Spoya y Belén Estévez van a noche de sentencia.

Los platillos de Laura Spoya y Belén Estévez no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos', por ello, las participantes pasan a la temida noche de sentencia del programa de cocina.

Luego de la última edición, donde Mauricio Mesones y Natalia salas fueron salvados, 'El Gran Chef Famosos' tuvo una edición de comidas de "loncherita". En esta ocasión, el reality utilizó uno de los ingredientes más consumidos por los niños.

Posteriormente, Nelly Rossinelli fue la encargada de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los participantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar Barritas de cereal.

Mónica Torres, Belén Estévez, Jesús Neyra y Laura Spoya tuvieron 30 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que el platillo no se veía tan difícil.

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para tostar los cereales. Por ejemplo, Mónica Torres estuvo muy retrasada a comparación de sus compañeros debido a que no calculó el tiempo de cocción de la granola y termino quemándola.

"No, no es quemado, a mi Natalia Salas me dijo que eso no era quemado [...] ¡Ay se quemó!", dijo la actriz.