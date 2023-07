Katia Palma y Mr. Peet pasan a noche de sentencia de 'El Gran Chef Famosos': "No me parece"

Los platillos de Katia Palma y Mr. Peet no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos', por ello, ambos participantes pasan a la temida noche de sentencia del programa de cocina.

Luego de la última eliminación donde, lamentablemente, Junior Silva abandonó la competencia, 'El Gran Chef Famosos' tuvo una edición especial por el Día del Maestro.

El set del programa concurso fue ambientado para simular una escuela, con carpetas, pizarras, carteles educativos y hasta los mismos participantes ingresaron a la cocina cargando una mochila y entregándoles manzanas a los jurados.

Posteriormente Nelly Rossinelli fue a encargada de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los participantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían preparar un Arroz tapado de atún a lo Pobre.

Katia Palma, Antonio Pavón, Belén Estévez y Mr. Peet tuvieron 35 minutos para realizar el primer plato de la noche. Sin embargo, la ganadora de la primera preparación fue la exjurado de 'Yo Soy', además, obtuvo el ansiado beneficio.

Para el segundo reto de la noche los 4 participantes tuvieron la misión de preparar un Enrollado de Lomo de Cerdo con guindones y pecanas con un puré de papas y espinaca, al mismo tiempo que el chef profesional y jurado Giacomo Bocchio.

Al termino de la preparación, todos los participantes fueron al comedor de 'El Gran Chef Famosos' para degustar sus platillos, mientras Javier, Nelly y Giacomo calificaban en estricto privado los enrollados.

Finalmente Katia Palma y Mr. Peet fueron anunciados como los nuevos sentenciados, por no convencer al jurado con su sazón. Por ende, Antonio Pavón y Belén Estévez siguen salvados en la competencia.

Cabe resaltar que el el conductor de "A Presión" cae por cuarta vez a sentencia e indicó que ya está curtido con esas noches de tensión. Asimismo, Katia Palma Mostró su incomodidad, pues fue la 'Mamá de los Pericotitos' quién decidió salvar a la expareja de Sheyla Rojas.

Como se recuerda, Junior Silva se convirtió en el tercer eliminado de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Cabe resaltar que fue el jurado Masías quién tomó dicha decisión.

"ya esta di todo lo que pude, di todo no me sale no tengo teoría mucha gente que esta viéndome definitivamente esta en el mismo lugar que yo no es fácil estar acá pero tenia que llegar en algún momento y llego ahorita", dijo Junior.