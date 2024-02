"El Gran Chef Famosos x2": Damián y el Toyo, Jota Benz y Angie Arizaga pasan a noche de sentencia

Angie Arizaga y Jota Benz se incorporaron a 'El Gran Chef Famosos x2' con gran emoción sin saber que se convertirían en una de las duplas que pasarían a noche de sentencia en compañía de Damián y el Toyo, tras no lograr convencer el paladar del jurado con sus habilidades culinarias.

José Peláez dio la bienvenida a la pareja Jota y Angie, quienes esperaban romper el maleficio, así como a Damián y el Toyo, Marco Zunino y Denisse Dibós, y por último, a Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. Seguido a ello, el jurado conformado por Giacomo Bocchio, Javier Masías y la gastronauta Stephanie Pellny reveló que el primer plato a preparar era buñuelos con salsa de bio amayu de manzana y camu camu, en solo 30 minutos.

Cada pareja se encontraba concentrada en sus respectivas preparaciones, pero fiel a su estilo, Peláez decidió ir a cada una hasta llegar a la de Angie y Jota, quien se encontraba decidido a romper la maldición de que cada pareja nueva solo dure una semana en competencia.

"Yo he venido a romper esa maldición. O me quedo porque me quedo", sentenció Benz. Tras ello, junto al presentador, comenzaron a crear arengas para poder avanzar a la siguiente etapa.