Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo eliminados de 'El Gran Chef Famosos x2': "Siento que no los he defraudado"

23/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo se convirtieron en la nueva dupla en ser eliminados de 'El Gran Chef Famosos x2' debido a que no cumplieron con el reto culinario de la noche y no dudaron en mostrarse agradecidos con el jurado y el resto de sus compañeros por las divertidas experiencias que vivieron.

Primer reto

El conductor José Peláez dio la bienvenida a los participantes Austin y Steve Palao, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño y los dos integrantes del grupo Skándalo, quienes llegaron decididos a redoblar sus esfuerzos para lograr pasar al siguiente nivel y no decirle adiós para siempre al programa.

Por su parte, la línea de jueces, conformada por Giacomo Bocchio, Javier Masías y el chef invitado Miguel Hernández, revelaron sus mejores secretos para preparar el primer plato de la noche: conos con tartar de salmón.

Nervios en la cocina

Como era de esperarse, los nervios se apoderaron en algunas parejas, como la de padre e hijo Palao, ya que Austin aprovechó la visita de Peláez en su cocina para pedirle, como un favor, que le pregunte al jurado en qué momento se debían freír los wantanes. Pero, el conductor optó por leerle la receta donde, justamente, decía el paso a paso de la preparación.

Al ver que había cometido un 'blooper', Austin optó por disculparse: "Ah, discúlpame, no vimos la otra hoja (...) Se nos había traspapelado, no sabemos qué pasó".

Por otro lado, en la estación de los 'Skándalo', Luigui le lanzó una "amenaza" a su compañero para quedarse con el liderazgo de la dupla. Y en caso de Joaquín le reclamó a Peláez por reír mucho con Ricky y Luigui y no con él ni Rodrigo.

Al terminarse el tiempo, el jurado pasó por cada cocina para probar cada plato y determinaron que la pareja que logró llevarse el beneficio eran Luigui y Ricky, quien señaló que gracias a él lograron tener ventaja sobre el resto de sus compañeros.

Segundo reto

Para el segundo reto, todos debían lograr conseguir la mejor sazón de un tradicional de Italia, ravioles nino bergese, en solo 70 minutos, porque debían presentar cinco platos.

Al pasar por la cocina de Luigui, Javier Masías le dio una recomendación para que puedan volver a hacer sus ravioles, ya que no le convencía cómo se veía en su cacerola y así no pierdan puntos cuando llegue el momento de ver quién se iba del show.

Tras lograr emplatar a tiempo, cada dupla pasó al comedor para dar a conocer qué les pareció ambos retos de la noche mientras veían comer a los tres jurados, por lo cual se mostraban algo nerviosos por saber los resultados.

¡Adiós a Skándalo!

La primera pareja en ser salvada fue la de Austin y Steve Palao, por lo cual, las otras dos parejas no podían ocultar sentir nervios antes de que Giacomo revele qué dupla le diría adiós a 'El Gran Chef Famosos x2'.

"Entre estos dos equipos está el mejor y el peor por una pequeña diferencia. Abandona la competencia Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo", señaló Bocchio, dejando sorprendidos a todos en el set.

Por ello, la nueva pareja eliminada no dudó en dejar un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores por darles tanto cariño y todo su apoyo a lo largo que estuvieron presentes en la competencia.

"No sé por qué estoy tan nervioso. Normalmente, tengo siempre el espíritu arriba, pero me frustra, de cierta forma, porque no es que yo sea un gran cocinero ni un gran chef, pero siempre trato de hacer lo mejor posible cuando estoy en una cocina", expresó Ricky.

Mientras que Luigui atinó a señalar: "Me da mucha pena, me da ganas de llorar porque estaba muy emocionada mi mamá, mis hijos, mi esposa, mis suegros. Siento que no los he defraudado, siento que puedo dar más. Si se da la oportunidad de volver, voy a venir y voy a ganar. Así lo haré".

De esta manera, se reveló que la pareja conformada por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo fue eliminada del programa y quienes llegarían a reemplazarlos y tratar de demostrar sus habilidades culinarias eran Angie Arizaga y su novio Jota Benz.