¿Embarazo? Mario Irivarren y Onelia Molina sorprenden al publicar ecografía: "La familia crece"

Mario Irivarren y Onelia Molina paralizaron las redes sociales al anunciar un embarazo. Como se sabe, los modelos se han convertido en la pareja del momento y no sería raro que ya hayan decidido convertirse en padres. Por ello, los chicos reality, no dudaron en compartir una tierna noticia con todos sus seguidores, pues están a punto de agrandar la familia.

La parejita dejó boquiabiertos a todos al compartir la imagen de una ecografía, sin embargo, no son ellos los que están a punto de convertirse en padres. La foto que compartieron se trata de la gestación de su perrita que tienen en común.

En su cuenta de Instagram, Onelia Molina compartió una imagen donde aparece junto a Mario Irivarren y su perrita Nieve, mostrando la foto de su ecografía. Junto a esta publicación dedicaron un emotivo mensaje.

"Más que feliz de contarles que Nieve está en estado de gestación , mi bebé ya no es tan bebé y ahora será mamá. Me moría de miedo, pero mis amigos de 'Animal UCI' me solucionaron la vida, me están ayudando un montón en este proceso para hacer el seguimiento del embarazo de Nieve, empezamos con una ecografía para confirmar la preñez y vienen más controles ecográficos y seguimiento para que todo salga bien, definitivamente tener un perrito es toda una responsabilidad y espero hacer un buen trabajo", escribió la modelo.