¡Enamorados! Ivana Yturbe y Beto da Silva celebran tres años de matrimonio: "Durará toda la vida"

Beto da Silva e Ivana Yturbe llevan una de las relaciones más sólidas de la farándula peruana y hace poco celebraron su tercer aniversario. La pareja se mostró más enamorada que nunca y se dedicaron tiernos mensajes en redes sociales prometiéndose amor eterno.

Ivana utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una foto y un video que demuestra lo enamorada que está de su esposo; en la primera aparecen posando frente a un espejo, mientras que en el clip se aprecia el momento en que el futbolista dijo sus votos en su boda realizada hace 3 años.

"¡Bodas de cuero con este cuero! No es el mejor video pero quería inmortalizar los votos de mi esposito, te amo!", escribió.

El atacante del Club Melgar también celebró sus 'bodas de cuero' por medio de sus redes sociales y demostró que está muy enamorado de su esposa, con quien tiene una pequeña hija llamada Almudena.

"17/02/2021 Fue el día que me casé con mi amada @ivanayturbe. Una fecha muy importante en nuestras vidas, aunque todo empezó mucho antes. Puede parecer que la elegí ese día pero sería mentirles, ella me eligió a mí", escribió.

Enseguida, el ex Alianza Lima abrió su corazón y enumeró las cosas que más le gustan y atraen de Ivana, de quien dijo es la persona que mantiene un equilibrio en su vida.