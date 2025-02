Exchico reality es nuevamente denunciado por agresión física: Habría empujado a su expareja por las escaleras

05/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo escándalo envuelve al exchico reality, Greg Michel. Su expareja denunció nuevamente al modelo por haberla agredido física y psicológicamente, llegando a empujarla por las escaleras del edificio donde vive, además de increparle duros calificativos en su contra.

Denuncian a exchico reality por agresión

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe en el que Maryjane Ramírez, expareja de Greg Michel, acude a la comisaría de Miraflores para interponer una denuncia por maltrato físico y psicológico contra el exchico reality.

Si bien en 2024, la misma joven se sentó en el set de Magaly Medina para acusar al modelo de haberla agredido, pocos meses después, esta misma decidió retomar su relación sentimental sin imaginar que esta historia tendría un mismo final.

De acuerdo al acta policial, Maryjane habría estado durmiendo cuando Greg intentó tener intimidad con ella. Es así que al negarse, este no pudo contener la ira y empezó a insultarla para luego grabarla desnuda y lanzar fuertes improperios contra su persona.

Asimismo, la joven de 19 años afirmó que el belga llegó a empujarla por las escaleras y después contra una mesa de vidrio, lo que finalmente le causó golpes en la cabeza: "Todo lo que salió el medico legista, todos los rasguños que tengo, voy a tomar cartas en el asunto y eso va ir judicialmente", expresó.

Mujer asegura que no volverá con exchico reality

Maryjane Ramírez utilizó su cuenta de Instagram para compartir un extenso comunicado en el que asegura sentirse apenada por las críticas que recibe por parte de mujeres: "'Si ya te pegó una vez y lo volviste a perdonar, entonces ya no es culpa de él'. 'Si lo volviste a aceptar después de todo lo que le hizo, entonces ya no eres víctima'. Me da mucha pena leer ese tipo de comentarios y sobre todo de mujeres"

Expareja de Greg Miguel se pronuncia.

En esa línea, señaló que solo aquellas que han pasado por una situación similar entenderán su proceso, sobre todo porque al fin entendió que el exintegrante de 'Combate' jamás cambiará.

"Solo las que realmente han pasado por una relación con una pareja narcisista saben lo difícil que es librarse de eso. Sé que he sido muy ingenua pensando en qué podría cambiar o que podría ser diferente, pero un hombre que te golpea una vez, lo hará siempre", agregó.

De esta manera, se conoció que el exchico reality, Greg Michel, fue denunciando por su expareja, Maryjane Ramírez, por haberla agredido física y psicológicamente.